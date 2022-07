Ballando con le stelle, Francesca Pascale scrive un messaggio sui social e gela Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

Novità per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando con le stelle. Francesca Pascale e Paola Turci si dice possano essere le nuove concorrenti, ma l’ex di Berlusconi gela la conduttrice e smentisce tutto.

Si torna a parlare della nuova edizione di Ballando con le stelle un programma condotto da Milly Carlucci che tornerà il prossimo autunno. A poco a poco si sta delineando il cast della prossima stagione di Ballando con le stelle e pare che in questi giorni si fosse diffusa una indiscrezione nello specifico. Si era parlato infatti di una possibile partecipazione al programma di Francesca Pascale e Paola Turci le due che sono con volate a nozze proprio in queste ultime settimane. Ebbene, sembra che nel corso di una recente intervista che ha rilasciato la stessa Milly Carlucci pare che quest’ultimo abbia confermato di aver pensato a Francesca e Paola per la prossima edizione del suo programma. Sembrava che effettivamente fosse possibile vedere Francesca e la sua compagna nel cast della prossima edizione del programma ma a quanto pare le cose non sono così semplici come appaiono.

Ballando con le stelle, Francesca Pascale e Paola Turci pronte per la nuova edizione del programma?

È stato in qualche modo la stessa Francesca a far sapere che si tratta di una fake news e che al momento sicuramente non c’è alcuna possibilità di vederla insieme alla compagna Paola Turci nel cast di Ballando con le stelle. Possibilmente le due decideranno di prendere parte al programma come ospiti e quindi come ballerini per una notte ma al momento si tratta soltanto di una supposizione.

La smentita di Francesca Pascale sul suo profilo Instagram

La smentita di Francesca è arrivata comunque come un fulmine a ciel sereno e smorzato gli entusiasmi di tutti coloro che si aspettavano già di vederle nel cast di Ballando.“Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”. Questo quanto dichiarato da Milly Carlucci nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il messaggero riguardo la possibilità di vedere nel cast le due neo spose.

Le certezze, ecco chi prenderà parte al programma di Milly Carlucci

Ci sono invece delle certezze seppur ufficiose per quanto riguarda la partecipazione di Iva Zanicchi la quale sarà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Restano invece in sospeso i nomi di Nino D’Angelo, Beppe Convertini ed Eva Robin’s.