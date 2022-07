Laura Chiatti diretta sul rapporto con il marito Marco Bocci: “La vita non fa sconti a nessuno”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota attrice a distanza di diverso tempo ha rotto il silenzio ed ha spiegato cosa effettivamente è accaduto con il marito Marco Bocci.

Lo scorso anno si è tanto parlato di una possibile crisi tra Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti, ma i due pare che abbiano tentato di smentire queste voci. Adesso a distanza di tanto tempo a rompere il silenzio pare che sia stata proprio lei, la nota attrice la quale nel corso di una intervista che ha rilasciato a Chi pare che abbia voluto fare una confessione molto interessante, parlando proprio della crisi con il marito. Come stanno le cose? Cosa è realmente accaduto tra i due?

Laura Chiatti e Marco Bocci, cosa c’è di vero sulla notizia della crisi di coppia?

Luara Chiatti nel corso di una intervista che ha rilasciato in questi giorni al settimanale Chi, pare che per la prima volta abbia deciso di parlare di qualcosa di molto intimo e privato. Pare che abbia parlato nello specifico della crisi che avrebbe vissuto con il marito Marco Bocci. Lo scorso anno si è tanto parlato di una crisi di coppia tra i due attori, si vociferava che addirittura Marco fosse andato a vivere in un ‘altra casa. Ma come stanno le cose? Laura ha smentito categoricamente queste voci anche se effettivamente i due avrebbero vissuto qualche momento di difficoltà nei mesi scorsi.

La confessione di Laura

Il matrimonio però non è mai stato messo in discussione. “Ormai è una sorta di certezza”, avrebbe dichiarato Laura riguardo queste voci che di tanto in tanto si rincorrono circa la fine del loro matrimonio.“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”. Queste ancore le parole della nota attrice la quale ha sottolineato come grazie al dialogo ed al confronto siano riusciti a superare questo momento di difficoltà.

Difficoltà si ma il matrimonio mai in bilico, queste le parole della nota attrice

“Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”, ha sottolineato ancora la Chiatti. Adesso però sembra essere tutta acqua passata.