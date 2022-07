Arisa distrutta per Vito Coppola “Vai perchè voglio vederti felice”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante fa una dedica speciale a Vito Coppola pronto a volare a Londra per una nuova avventura. Le speciali parole su Instagram.

Arisa e Vito Coppola sono stati i protagonisti del gossip dei mesi scorsi. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle lo scorso anno, quando la cantante ha preso parte al programma di Milly Carlucci ballando in coppia con Vito, il maestro di ballo. Sin dall’inizio sembrava effettivamente che tra i due ci fosse un grande feeling, confermato poi a fine programma quando i due in qualche modo hanno confermato la frequentazione. I due si sarebbero frequentati per qualche mese, ma poi sarebbe finito tutto così come è iniziato. In realtà sulla loro relazione pare che ci sia stato sempre tanto mistero, con conferme e poi smentite. Una cosa sembra essere certa, ovvero che tra i due sarebbe nato un feeling speciale. A distanza di un anno circa, la cantante nelle scorse ore ha fatto una dedica dolcissima a Vito che pare sia pronto a partire per Londra.

Arisa scrive un post e fa una dedica speciale a Vito Coppola

Arisa non riesce proprio a dimenticare Vito Coppola e lo testimonia la dedica che la cantante ha voluto fargli sui social in vista della partenza del maestro di ballo. Quest’ultimo, ovvero Vito Coppola, pare sia pronto ad andare a Londra, per una nuova avventura da un punto di vista professionale. Pare che Vito sia stato notato dai vertici della BBC e nei prossimi mesi sarà uno dei maestri di danza nel programma Stricly Come Dancing, che altro non è che la versione inglese del programma Ballando con le stelle.

Il maestro di ballo pronto per una nuova avventura a Londra, la cantante pensa alla lontananza

Vito è pronto così a lasciare l’Italia per diversi mesi e fare questa nuova avventura in Inghilterra e nello specifico a Londra. Così, nonostante per lei la lontananza sarà piuttosto dura, pare che la cantante abbia voluto fargli un grande in bocca al lupo e tanti auguri. “La lontananza non supererà mai la voglia di vederlo felice”, avrebbe scritto la cantante sul suo profilo Instagram. Arisa avrebbe ovviamente taggato Vito ed avrebbe invitato tutti i fan a supportarlo in questa nuova avventura professionale.

Le parole della cantate e l’incoraggiamento dei fan

“Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamolo solo e continuiamo a sostenerlo”. Queste le parole di Arisa che ha scritto sui social. Ma non finisce qui, visto che la cantante avrebbe aggiunto ancora “Continuerò a pensarti, con amore”. Arisa ha poi condiviso questo post con tutti i suoi fan facendo un grande in bocca al lupo.