Ilary Blasi fuori di sè, gli amici ora iniziano a parare

Sul web si continua a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Emergono nuovi dettagli sulla fine della relazione. Pubblicate foto sui social di Francesco e Noemi, Ilary una furia.

Si parla ancora della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti a distanza di circa 10 giorni da quando è arrivato l’annuncio ufficiale. Si sta cercando sempre di più di capire quali possano essere le motivazioni che hanno portato i due a lasciarsi e tante sono state le indiscrezioni al riguardo. In molti pare che abbiano avanzato l’ipotesi che Francesco Totti potesse avere una nuova compagna ovvero che fosse fidanzato con una certa Noemi Bocchi. Quest’ultima è stata classificata come la sua nuova fiamma. Si dice anche che Ilary Blasi fosse a conoscenza di questa storia e che avrebbe chiesto al ex marito di tenere nascosta la relazione almeno per un po’ di tempo. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuove indiscrezioni su questa separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati ormai da circa 10 giorni e non si fa altro che continuare a parlare di questa separazione. Tante le indiscrezioni che sono state avanzate in questi giorni soprattutto sul conto di Francesco Totti il quale si dice che abbia già una nuova compagna da diversi mesi. Quest’ultima sarebbe Noemi Bocchi ovvero una giovane donna della quale si sa davvero poco. Pare che la donna non abbia alcun profilo Social e anche per questo sarebbe difficile reperire delle informazioni su di lei. Per certo sappiamo che è una donna che vive in un ambiente piuttosto particolare, ovvero indossa abiti molto costosi e frequenta determinati posti e saloni estetici della Roma Nord.

L’ex capitano della Roma smentisce ogni relazione con Noemi

Lei è una mamma separata ma non ha ottenuto ancora il divorzio dall’ ex marito Mauro Caucci nonostante comunque la separazione sia arrivata da diverso tempo. Ad ogni modo, si dice che Noemi sia stata la causa della separazione tra Ilary e Francesco o almeno così si è detto nei giorni scorsi. Tuttavia sarebbe arrivata la smentita anche se non si conoscono poi effettivi motivi che hanno portato Totti e Ilary a separarsi. Una cosa è vera ovvero che Francesco e Noemi stiano frequentando lo stesso circolo sportivo di Padel ma non ci sono elementi che possono far capire che Francesco e Noemi stiano insieme. «Ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere avuto una relazione con Noemi». Questo quanto si legge su Chi. Ed ancora «Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto era perché era sicura di non essere smentita dai fatti».

Pubblicate foto di Francesco e Noemi, Ilary si infuria perchè il patto non era questo

Ad ogni modo, in queste ore però sarebbero state diffuse alcune fotografie di Totti in compagnia di Noemi e questo secondo quanto si legge sul settimanale Chi avrebbe fatto letteralmente infuriare Ilary Blasi. «Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi». Questo ancora quanto si legge sul settimanale Chi ed effettivamente sembrerebbe che dopo la pubblicazione delle foto, molti amici di Francesco pare che abbiano iniziato ad ammettere di aver pizzicato i due insieme al ristorante ed ancora allo stadio ed in altre circostanze.