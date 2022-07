Aurora: “Se non facessi Ramazzotti di cognome”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti stanca di essere additata solo come la figlia di…. La giovane scrive un brano intitolato Se non facessi Ramazzotti di cognome”

Aurora Ramazzotti la lasciamo tutti per essere figlia d’arte, visto che il padre è il noto cantante Eros Ramazzotti e la madre è la famosa Michelle Hunziker. In questi anni Aurora si è fatta strada nel mondo dello spettacolo ed ha conquistato il cuore di milioni di Italiani che la seguono sempre con tanto affetto. Sui social è particolarmente attiva e pare che abbia un grande seguito. È stata da sempre molto schietta e diretta e non ha mai nascosto nulla ai suoi follower con i quali condivide davvero tanti momenti della sua vita quotidiana e anche nella sua infinita. In diverse occasioni, pare che la stessa Aurora non abbia nascosto di soffrire di una sindrome, ovvero quella dell’impostore. Si tratta di una patologia psicologica che permette di non essere meritevoli nei confronti del proprio successo. Ultimamente pare che a non aiutare Aurora pare siano state alcune critiche arrivate al pubblico e anche dalla stampa. Ma come ha reagito la figlia di Eros?

Aurora Ramazzotti soffre della sindrome dell’impostore

Aurora Ramazzotti negli ultimi anni ha avuto modo di emergere nel mondo dello spettacolo e soprattutto sui social network. La figlia di Michelle Hunziker ha un grande seguito sui social dove è molto seguita e dove condivide spesso parte della sua vita quotidiana. Pare che Aurora non abbia molta autostima e non si sentirebbe meritevole del proprio successo. I commenti della stampa di certo non hanno aiutato Aurora.”Sei solo la figlia di Eros e Michelle”, “Non sai fare niente”, “Senza i tuoi genitori non saresti nessuno”. Sono stati questi alcuni dei commenti che sono arrivati proprio nei confronti di Aurora soprattutto all’inizio della sua carriera quando ha cercato di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Aurora scrive un brano rap “Se non facessi Ramazzotti di cognome”

Pare che inizialmente Aurora prendesse parecchio male questi commenti, poi però negli anni ha imparato a lasciarsi scivolare addosso queste cattiverie e di pensare soltanto a se stessa. Oggi pare che abbia voluto lasciare tutti senza parole utilizzando queste critiche per creare una canzone rap. Il brano si intitola Se non facessi Ramazzotti di cognome ed ovviamente è un brano piuttosto sarcastico ed anche piuttosto pungente. Aurora ha cantato questo brano suo Tik Tok e il video inevitabilmente nel giro di poco tempo è diventato virale, raccogliendo circa 24 mila like ef oltre 1300 commenti.

Il testo del brano

“Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone”, inizia così il brano. “Magari mi amereste da morire se non facessi Ramazzotti di cognome”,”Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei stare in un Paese molto meno giudicone” “Ma io faccio Ramazzotti di cognome e sono cresciuta dietro un palco e un copione, quello mi scorre nelle vene e alla fine sceglie il pubblico, non c’è gene che tiene. Io farò sempre Ramazzotti di cognome, il paragone non si fa in generale. Io non chiedo tanto, della fortuna che mi è stata data ne prendo atto e ne sono grata. Ma dietro ogni facciata c’è una storia che non sai e che va rispettata“. Questi alcuni spezzoni del brano che sicuramente continuerà a far tanto parlare.