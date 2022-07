Ilary Blasi, la Lenor modifica le parole dello spot “Un matrimonio perfetto”

0 SHARES Condividi Tweet

In seguito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l’azienda Leonor decide di cambiare lo sport. La novità in questi giorni in tv che non è passata inosservata ai telespettatori.

Continuano ad arrivare delle cattive notizie per Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi che dopo la separazione dal marito Francesco Totti, pare si sia trovata a che fare con una nuova disavventura. Ebbene, dopo l’annuncio ufficiale arrivato soltanto una decina di giorni fa sembrerebbe che Ilary abbia dovuto fare i conti con la decisione di una azienda con la quale ha avuto modo di collaborare.

Ilary Blasi, un’azienda per la quale collabora da tanto fa un passo indietro dopo la separazione

Stiamo parlando di Lenor ovvero il marchio di ammorbidenti, con il quale Ilary ha avuto modo di collaborare In diverse occasioni come volto e testimonial. Proprio nell’ultimo spot in cui Ilary Blasi ha prestato il suo volto sembrerebbe che ci siano tante citazioni e riferimenti proprio a Francesco Totti. Nel video Infatti ci sarebbe Ilary che finge di essere al telefono con l’ex marito dicendo.“Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”.

Lenor, l’azienda cambia lo spot dove ci sono chiari riferimenti a Francesco Totti

Poi Ilary parlando con i telespettatori ancora pare dica “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. La conduttrice pare concluda dicendo poi“Lenor ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Insomma, come potete capire i riferimenti a Francesco Totti ed al loro matrimonio pare fossero davvero tanti e vista la separazione, l’azienda pare abbia ritenuto inopportuno continuare a mandare in onda questo sport.”

Cambia lo slogan finale, l’azienda cambia tutto

Una nostra fonte che ha appena visto lo spot in TV su Focus è Dmax ci ha riferito che la parola matrimonio per stata sostituita con profumo. Un profumo perfetto perché il matrimonio è andato in frantumi“. Ebbene, l’azienda quindi sembra abbia deciso di apportare delle modifiche al video vista la situazione che purtroppo si è venuta a creare in questi ultimi giorni tra Ilary e ormai l’ex marito Francesco Totti.