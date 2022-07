Francesco Totti e Ilary, Alex Nuccetelli fa una dichiarazione che mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Nuccetelli torna a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il personal trainer ha parlato in tv e pare che abbia rilasciato importanti dichiarazioni al riguardo.

A distanza di oltre 10 giorni dall’annuncio ufficiale della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si continua a parlare di loro e della loro situazione. Ebbene, sembra proprio che a commentare la notizia della separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice siano stati in tanti tra cui amici, colleghi e conoscenti. Colui che ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo è stato un amico comune della coppia ovvero Alex Nuccetelli. Quest’ultimo ormai sembra essere un protagonista di questa situazione e pare che già sin dalle prime ore avesse lanciato delle indiscrezioni circa questa rottura tra Francesco e Ilary. L’ex marito di Antonella Mosetti pare che abbia continuato a parlare e lo ha fatto proprio nel pomeriggio di ieri ospite ad Estate in diretta il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ma cosa ha dichiarato questa volta il personal trainer?

Francesco Totti e Ilary Blasi, le indiscrezioni sulla loro separazione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a distanza di qualche giorno dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare che a parlare sia stato ancora una volta Alex Nuccetelli. Quest’ultimo si è presentato ad Estate in diretta ovvero il programma di Roberta Capua e Gianluca Semprini come amico di Francesco Totti. La cosa più importante è che Alex ha annunciato il stato il fatto che i due non si sarebbero lasciati per colpa di terze persone.

Alex Nuccetelli esclude che si siano lasciati per colpa di terze persone

“Credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, di questa bellezza, di questa solidità. Loro sono stati due ragazzi estremamente favolosi, d’esempio per tanti giovani, dei genitori fantastici che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, veramente cercando di fare apparire in loro delle radici di base. Sembrerebbe difficile per una coppia così importante, che hanno questi fari addosso. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è veramente da fare un plauso assoluto per questi due ragazzi così belli e vincenti“. Queste le parole di Alex che si leggono anche su DavideMaggio.it. Il personal trainer avrebbe anche detto “Io dopo vent’anni di silenzio, se sono qui a parlare, e ho dovuto parlare già da qualche mese a questa parte, è perché Dagospia mi ha tirato fuori questa situazione. Vorrei rispondere un po’ a tutti perché, ultimamente, mi è capitato di ricevere delle ingiurie un po’ ingiuste, credo. Mi hanno tirato in mezzo per questa faccenda“.

Poi il personal trainer parla di Noemi Bocchi

Inevitabilmente poi il personal trainer pare che abbia parlato di Noemi Bocchi ovvero colei che si dice sia la nuova fidanzata di Francesco Totti. Si era detto che fosse stato proprio lui Alex a presentare i due ma nel corso dell’ ultima intervista sembra aver negato. “Conosco Noemi, è una ragazza fantastica. La conosco da parecchio anche lei. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti. ‘ Secondo te, se uscissero le foto di Noemi e Francesco, dopo sei mesi, cosa pensi?’ Ok, se escono dopo sei mesi penso che uno più uno fa due e sono d’accordo con voi. (…) Mi ha raggiunto a una serata mia, perché io faccio pubbliche relazioni da sempre. E’ venuta a una serata mia: ‘Sai chi c’era al torneo di Paddle? C’era quel tuo amico! Ah, simpatico. Punto. Assolutamente non mi ha dato proprio motivo di pensare oltre. Lei è assidua delle mie serate, Francesco per quelle poche uscite che fa annualmente le fa, fortunatamente, ringrazio al cielo, le fa tutte con me“. Poi, l’ex marito di Antonella Mosetti pare abbia aggiunto dell’altro.

E’ stato lui a presentare Noemi a Francesco? La risposta di Alex

“Può darsi che si sono rincontrati alle serate mie, ma intanto la prima cosa credo che sia capire se veramente c’è… Perché ho visto delle foto di Chi che dovevano essere chissà che cosa e ho visto delle foto sotto un palazzo. Io e Francesco? Ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single, non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato“.