Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise, dopo una foto cosa è accaduto

Elisabetta Gregoraci sarebbe gelosa di Roberta Morise e il motivo sarebbe Flavio Briatore. Tutto per colpa di una foto.

Elisabetta Gregoraci sarebbe gelosa di una sua collega, ovvero Roberta Morise. Ma per quale motivo? Ebbene, pare che la conduttrice abbia fatto intendere di essere gelosa di Roberta Morise, per il fatto che quest’ultima sia stata presente al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santanchè. Ovviamente si tratta di una indiscrezione che sarebbe stata lanciata da Dagospia nelle scorse ore, secondo cui ci sarebbe una forte antipatia tra le due donne nata in seguito alla foto che Morise avrebbe fatto insieme alla Santanchè al locale che si trova a Forte dei Marmi.

Elisabetta Gregoraci gelosa di una collega, c’entra Flavio Briatore

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Elisabetta Gregoraci sarebbe gelosa di una collega ed il motivo sarebbe legato a Flavio Briatore. Tutto sarebbe nato da una foto che pare sia stata pubblicata da Daniela Santanchè e si tratta di uno scatto fatto al Twiga insieme alla Morise. Daniela avrebbe scritto nella didascalia la parola “Amica”. Si dice che Elisabetta non abbia affatto gradito la presenza di Roberta al Twiga. Ma per quale motivo?

Una foto fa scoppiare la gelosia della Gregoraci, l’indiscrezione

Che Elisabetta sia ancora molto legata a Flavio Briatore e pensa che la Morise possa prendere il suo posto? Non è di certo la prima volta che la Gregoraci fa capire di essere gelosa di Flavio Briatore, colui che è stato suo marito e dal quale 11 anni fa ha avuto un figlio. Effettivamente già lo scorso anno Antonella Fiordelisi, pare avesse ricevuto da Briatore diversi like che non sarebbero stati apprezzati dalla stessa Elisabetta.

Rivalità tra le due conduttrici o è solo gossip?

Questa antipatia tra Elisabetta e Roberta ha origini lontane? In realtà le due non hanno mai avuto modo di litigare o di avere particolari problemi. Entrambe sono originarie della Calabria, si somigliano tanto e sono entrambe delle conduttrici televisive. L’una ha 42 anni, l’altra 36. Non sembra che abbiano mai lavorato insieme anche se hanno condiviso una fiera di wedding, alla quale hanno preso parte entrambe. La Gregoraci attualmente è single mentre la Morise pare sia fidanzata con Giulio Fratini, un noto imprenditore già noto al mondo del gossip per aver avuto una storia con Raffaella Fico. Insomma, nessuna rivalità accertata tra le due, che sia soltanto gossip?