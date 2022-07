Fedez a Battiti Live resta senza parole, una fan gli fa una domanda e lui non sa come rispondere

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha preso parte ad una puntata di Battiti live e pare che ad un certo punto abbia vissuto attimi di confusione. Una donna tra il pubblico gli avrebbe rivolto una domanda che lo ha lasciato perplesso per qualche minuto.

Continua l’estate di Fedez dopo il grande successo ottenuto con il singolo La dolce vita che ha presentato ormai diverse settimane fa. Il rapper ha preso parte a diversi eventi musicali di quest’estate 2022 tra cui Battiti Live. Non porta ad una puntata pare che ci sia stato un momento di forte imbarazzo per Fedez. Pare che è una ragazza tra il pubblico abbia creato in Fedez qualche attimo di confusione. Ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Battiti live, attimi di confusione per Fedez sul palco

Ebbene, sembra proprio che durante una delle puntate di Battiti Live, il pubblico abbia avuto modo di assistere ad un siparietto che si è venuto a creare tra il rapper ed una ragazza presente tra il pubblico, una certa Mariasole Pollio. Ebbene, sembrerebbe che ad un certo punto quest’ultima presente tra il pubblico abbia posto una domanda a Fedez.

Una giovane fan presente tra il pubblico fa una domanda al rapper e lo manda in confuzione

“Sono Eleonora, sei un artista immenso e ti stimo per tutti i progetti di beneficienza che porti avanti. Poi, una domanda: tu usi molto i social per raccontarci la tua vita, ma cos’è che ti piace raccontarci di più?”. Questa è la domanda che di fatto ha mandato letteralmente in confusione il noto rapper che avrebbe risposto dicendo“Ooooohh.. quellooo… oooooh… Quello…”. È stata evidente che la domanda del giovane fan l’abbia messo in difficoltà ma dopo qualche attimo avrebbe risposto per le rime. “Quello che non voglio nascondere. Boh, io ho un concetto di privacy abbastanza relativo. Racconto tutto tranne cose essenziali, tipo il concepimento dei figli”.

La confessione del rapper che lascia tutti senza parole

Ad ogni modo, poi Fedez pare si sia esibito sul palco di Battiti live e poi alla fine pare che si sia lasciato andare ad una confessione. Il rapper avrebbe confidato al pubblico di aver avuto dei problemini. “Penso sia un miracolo che sia riuscito a performance perché quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la mia p…a sinistra”, avrebbe detto Fedez che ha fatto inevitabilmente sorridere tutti quanti a partire dai conduttori a finire al pubblico presente.“Ma per fortuna ne abbiamo un’altra”, avrebbe detto Palmieri.