Luca Argentero lavora nell’orto insieme alla figlia, la moglie condivide le immagini e il web esplode di like

Luca Argentero raccoglie le verdure dall’orto insieme alla figlia Nina Speranza e la moglie Cristina Marino condivide le loro immagini sui social. Il popolo del web lascia diverse interazioni e messaggi positivi per loro.

Luca Argentero lo conosciamo tutti per essere un noto attore italiano, il quale in questi giorni si sta godendo qualche giorno di meritato relax insieme alla sua famiglia. A condividere qualche momento di quotidianità sui social, è stata la moglie Cristina Marino, la moglie dell’attore. Quest’ultima sembra che abbia pubblicato nelle scorse ore su Instagram, diverse foto che ritraggono il marito e la piccola Nina Speranza, mentre si godono un pò di meritate vacanze. Nello specifico, la modella ha mostrato il marito in una veste del tutto diversa rispetto a quella cui siamo abituati a vederlo. Di cosa si tratta? Cosa ha mostrato la nota Cristina Marino?

Cristina Marino condivide foto di Luca Argentero e della piccola Nina Speranza

Luca Argentero in questi giorni si sta godendo qualche giorno di meritato relax, dopo gli impegni della scorsa stagione con Doc-Nelle tue mani la fiction che ha avuto un grandissimo successo e che è andata in onda su Rai 1. Ebbene, in questi giorni Luca sembra si sia dedicato a delle attività differenti rispetto a quelle consuete ed a documentare il tutto è stata proprio la moglie. Cristina ha infatti condiviso su Instagram delle immagini di Luca intento insieme alla piccola Nina Speranza a lavorare nel loro orto.

L’attore e la figlia raccolgono le verdure dal loro orto

La famiglia ha deciso un pò di tempo fa di andare a vivere in un casolare, completamente circondati dalla natura a Città della Piave, che per chi non lo sapesse, è lo stesso comune dove Luca e Cristina hanno deciso di festeggiare il loro matrimonio. Ad ogni modo, queste immagini di Luca e della sua piccola Nina Speranza sono tante piaciute ai follower che hanno lasciato tanti commenti e diverse interazioni. Subito dopo, è stato lo stesso Luca a condividere delle immagini della piccola Nina mentre raccoglie le verdure del loro orto insieme al suo papà. “Peve state of mind”, queste le parole che Luca ha scritto nella didascalia del post in questione.

Le parole di Luca che hanno lanciato l’allarme tra i fan

Tra l’altro, in questa foto Luca appare molto sorridente. Poco tempo fa lo stesso attore aveva dichiarato quanto fosse per lui importante condividere del tempo con la sua famiglia ed è proprio quello che sta facendo. Luca aveva anche rilasciato delle dichiarazioni facendo intendere di voler lasciare il suo lavoro.“Si, mi piacerebbe, ormai sento di aver fatto tutto. Non vorrei lasciare le scene solo per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Queste le sue parole.