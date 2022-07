Ambra Angiolini posta una foto e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini si sta godendo qualche giorno di meritato relax e si troverebbe in vacanza insieme ai suoi figli. L’ultimo post sembra abbia scatenato la reazione dei suoi fan.

Ambra Angiolini è una nota attrice italiana, la quale in diverse occasioni è stata anche protagonista del gossip soprattutto per quanto riguarda le sue vicende sentimentali. Proprio negli ultimi tempi è stata sotto i riflettori per via della fine della sua storia con Massimiliano Allegri. Ad ogni modo, nelle ultime ore sembra che Ambra sia stata protagonista del web, dopo aver pubblicato uno scatto sui social che non è di certo passato inosservato. Sono state le sue pose ad aver catturato l’attenzione degli utenti social ed a generare qualche polemica di troppa. Ma per quale motivo? Che post ha condiviso l’attrice?

Ambra Angiolini, da Non è la Rai ad oggi

Ricordiamo tutti Ambra Angiolini ai suoi esordi, ovvero tantissimi anni qua, quando non ancora maggiorenne ha preso parte a Non è la Rai, il programma di Italia 1 dove è stata la protagonista assoluto. Negli anni poi l’attrice ha studiato e si è impegnata tanto per arrivare al punto dove è arrivata oggi. E’ infatti da diversi anni una delle attrici più importanti della cinematografia italiana ed è stata anche in diverse occasioni ospite di programmi televisivi. Ha avuto modo di lavorare per registi e attori di un certo calibro come Ferzan Ozpetek e tanti altri.

L’attrice in vacanza pubblica delle foto che non sono passate inosservate

Adesso, in attesa di tornare con il suo prossimo lavoro cinematografico, Ambra si sta godendo qualche giorno di meritato relax insieme ai suoi figli. Pare che l’attrice si trovi in vacanza al mare ed abbia pubblicato diversi scatti che la ritraggono proprio nel massimo relax. Alcuni di questi scatti però hanno scatenato la reazione dei suoi fan, che hanno commentato riservandole talvolta anche delle critiche. E’ stato proprio l’ultimo post che pare non sia piaciuto proprio a tutti i fan e si tratta di una foto che Ambra ha pubblicato su Instagram e che la ritrae in costume ed un’altra con addosso una t-shirt e dei pantaloncini.

L’attrice sommersa dalle critiche dopo l’ultimo suo post

La prima foto sarebbe stata scattata una volta svegliata, l’altra subito dopo. Nella foto Ambra sfoggia un fisico particolarmente atletico e tonico. Nella seconda invece l’attrice sembra sia imbronciata e con i capelli arruffati. Tantissimi i complimenti arrivati sotto al post, ma anche diverse critiche. Qualcuno sembra abbia accusato Ambra di non aver sorriso abbastanza o meglio di non sorridere mai nelle foto. Effettivamente da diversi anni sono davvero pochi gli scatti di Ambra in cui accenna un sorriso. Ad oggi, l’attrice sembra non abbia commentato.