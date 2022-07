Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto e poi sui social scrive “Questa è la ricompensa più bella”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero non sarà più al timone di Detto Fatto, per lei solo messaggi di affetto e amore da parte dei suoi fan. La sua risposta è stata inattesa e inaspettata.

Bianca Guaccero è conosciuta per essere una nota conduttrice televisiva la quale tra l’altro è stata al timone di un programma andato in onda per diverso tempo su Rai 2. Lo scorso anno la conduttrice ha annunciato di voler ritirarsi e di conseguenza l’azienda ha deciso di cancellare il programma che tra l’altro Bianca conduceva insieme a Jonathan Kashanian. Ormai sembra essere del tutto ufficiale il fatto che dopo bene 10 anni Bianca Guaccero non sarà più al timone del programma Rai. Di questo se ne è parlato proprio in questi giorni in cui sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva ed in molti hanno voluto manifestare il proprio affetto alla conduttrice. Quest’ultima non ha potuto far altro che ringraziare tutti i suoi fan e non solo.

Bianca Guaccero, la conduttrice riceve l’affetto del suo pubblico

Bianca Guaccero è conosciuta da tutti noi per essere una nota conduttrice televisiva la quale è stata Il timone di un programma ovvero Detto fatto per oltre 10 edizioni. Lo scorso anno a sorpresa sembra che la nota conduttrice abbia annunciato di voler ritirarsi o per meglio avrebbe annunciato il suo ritiro dal programma in questione che ha portato avanti insieme a Jonathan kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi. In queste ultime ore pare che in molti abbiano voluto ringraziare Bianca inondandola di tanto affetto. La conduttrice non ha potuto fare altro che ringraziarli pubblicando un post.

I fan le mandano messaggi d’affetto, lei risponde in modo esemplare

“Quanti messaggi belli mi state scrivendo…migliaia e migliaia! Continuate ad esprimere amore per noi e per Detto Fatto”. Questo il pop che ha condiviso Bianca Guaccero la quale il prossimo anno non sarà quindi al timone di Detto Fatto visto che tra l’altro non ci sarà neanche più il programma che è stato cancellato dalla Rai. Purtroppo negli ultimi anni il programma non aveva avuto tanto successo e gli ascolti erano calati nettamente, ma comunque aveva sempre mantenuto un gruppo di telespettatori fedeli. Sono stati proprio questi ultimi a voler far sapere a Bianca quanto fossero dispiaciuti dal fatto che il programma fosse stato cancellato. Gli stessi avrebbero anche voluto mandare alla stessa dei messaggi di stima attraverso i social.“Questa è la ricompensa più grande e vera! GRAZIE!”. Questa è la risposta della conduttrice. Ma cosa sappiamo del suo futuro professionale?

Il futuro professionale di Bianca

Si era vociferato che Bianca potesse essere nel cast di Ballando con le stelle 2022 ma pare che sia stata la stessa a smentire in qualche modo la notizia. Potrebbe anche essere che Bianca abbia deciso di tornare al cinema e magari sarà protagonista di una nuova fiction. Si tratta però soltanto di supposizioni visto che al momento non vi è certezza di nulla.