Morning News, Simona Branchetti in grande imbarazzo con un ospite e poi decide di intervenire

Morning News, cala il gelo in studio dopo che Simona Branchetti da la parola al suo inviato. L’intervista ad un anziano signore, Gennaro, lascia tutti senza parole.

E’ successo qualcosa di inaspettato a Morning News, il programma condotto da Simona Branchetti e che va in onda su Rai 1. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri, lunedì 25 luglio sembra proprio che si sia parlato degli anziani che purtroppo giorno dopo giorno sono sempre più vittime di truffe. La conduttrice sembra abbia parlato di questo argomento, con l’ausilio dei suoi opinionisti. Ad un certo punto sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato, che ha creato qualche momento di panico in studio. Ma cosa è accaduto?

Morning News, momenti di tensione in studio nel corso dell’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata di Morning News, sembra proprio che sia accaduto qualcosa di imprevisto. La conduttrice avrebbe affrontato un tema ben specifico, ovvero quello degli anziani che sono sempre più vittime di truffe. La conduttrice dopo aver parlato dell’argomento in questione insieme ai suoi opinionisti, sembra abbia dato parola al suo inviato. Quest’ultimo avrebbe intervistato alcune persone presenti sulla spiaggia a Salivoli, noto quartiere di Piombino. Questi avrebbero espresso la propria opinione sul tema in questione, ovvero gli anziani vittime di truffe.

Un anziano signore spiazza con le sue parole

Così, un anziano signore di 88 anni di nome Gennaro pare abbia dichiarato di essere pronto a difendersi dalle truffe in tutti i modo, anche utilizzando modi cattivi. “Non sono mai strafo truffato…Se dovesse capitare? Anni fa avevo tre, quattro fucili in casa…”. Queste le parole del Signor Gennaro che hanno fatto calare il gelo in studio. La Branchetti sarebbe così intervenuta per cercare di distogliere l’attenzione da quanto accaduto. “Oddio…Magari li lasciamo dove stanno, rinchiusi dove stanno, perchè non mi sembra proprio una buona soluzione…” , queste le dichiarazioni rilasciate ancora dalla Branchetti.

La risposta inaspettata del signor Gennaro

L’inviato invece, rivolgendosi al signor Gennaro avrebbe detto “Cerchiamo invece una soluzione tranquilla…”. Fortunatamente l’88enne avrebbe capito di aver fatto un errore e avrebbe aggiunto “Sono molto furbi quelli.. Io devo esserlo di più”. A quel punto la Branchetti avrebbe risposto “Abbiamo la fortuna di avere degli anziani ancora decisamente lucidi…Non sempre, non tutti purtroppo hanno la forza di reagire con tempestività…”.