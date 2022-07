Francesco Facchinetti, fa in vacanza con la moglie ma poi scrive un post incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti si troverebbe in vacanza insieme alla moglie Wilma ma pare che niente gli sia andato a genio in questi giorni. Ma cosa è accaduto al cantante?

Francesco Facchinetti nei giorni scorsi sarebbe partito in compagnia della moglie Wilma alla scoperta di Saint-Tropez. Ad ogni modo, questa vacanza sarebbe già iniziata male visto che la moglie Wima avrebbe fatto di tutto per “mettere il bastone tra le ruote” al marito. Il cantante avrebbe già polemizzato neanche tempo di partire per la valigia scelta dalla moglie Wilma. Quest’ultima non avrebbe scelto una valigia, ne tanto meno un trolley ma un borsone leggero e pratico.

Francesco Facchinetti in vacanza con la moglie Wilma a Saint-tropez

Francesco Facchinetti è un noto cantante, il quale nell’ultimo periodo sembra abbia conseguito un grande successo sui social, dove è molto seguito. Ebbene, il cantante in questi giorni pare si trovi in vacanza insieme alla mogie Wilma.l Ad ogni modo, sembrerebbe che Francesco sin da subito abbia parlato sui social di questa vacanza, come da incubo. Il motivo? La causa pare fosse proprio da addebitare alla moglie che non appena partiti avrebbe iniziato a fissare delle regole molto rigide. I due sono partiti lo scorso weekend per Saint-Tropez ma Francesco non starebbe facendo proprio i salti di gioia. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa sia capitato a Francesco in questi giorni per scatenare questa sua reazione.

Dall’inizio alla fine, Francesco polemizza contro la moglie

A quanto pare la scelta non sarebbe stata di suo gradimento, così Francesco avrebbe protestato attraverso il suo profilo social.«Complimenti a Wilma. Dobbiamo andare via 36 ore e questa è la valigia. Io voglio protestare. Salvate i mariti che devono sopportare questo».Questo quanto detto da Francesco sui social. Ad ogni modo, questo sarebbe accaduto solo ad inizio vacanza, ma Francesco avrebbe anche continuato sotto l’ombrellone, lamentando il fatto di non poter andare in pista a ballare, come avrebbe fatto un pò di tempo fa.. «Volevo denunciare il fatto che siamo a Saint-Tropez, ma mia moglie mi obbliga a stare di fianco a lei nel lettino, quando invece io vorrei essere là a festeggiare, in mezzo alla festa, come farebbe DJ Francesco». Queste le sue parole ancora.

Prima la valigia, poi l’alimentazione a Francesco non va nulla bene

Infine, Francesco Facchinetti avrebbe anche polemizzato contro la scelta della moglie WIlma di seguire un regime alimentare sano anche in vacanza.«Denuncio anche il fatto che Wilma non mi vuole far bere. Mi fa bere solo cocktail analcolici quando io sono bergamasco e alla mattina bevo Campari con bianco. Io non posso bere questa roba qua. Che cos’è sta roba qua? Succo di fragola e acqua gasata?». Questa l’ennesima polemica di Francesco che sembra abbia vissuto giorni da incubo più che una vacanza.