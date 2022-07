Mahmood, una fan urla “Saluti mia sorella al telefono”, la sua reazione lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Mahmood, i suoi concerti sono diventati più informali proprio nell’ultimo periodo. Durante l’ultimo è accaduto qualcosa di incredibile. Un fan ha chiesto al cantante di salutare la sorella al telefono.

Mahmood è diventato uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi e su questo non c’è alcun dubbio. Lo testimonia il fatto che i suoi concerti sono sempre sold out ed anche molto particolari. Sembra che la migliore definizione sia “informali”, così sono stati definiti i concerti di Mahmood, Proprio nelle scorse ore pare che siano stati diffusi alcuni video riguardanti l’ultimo concerto di Mahmood, dove pare che il cantante abbia improvvisato un duetto con una fan e questi sarebbero diventati piuttosto virali. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Mahmood, i suoi concerti sempre più informali

Mahmood in questi anni è diventato uno degli artisti più importanti della scena musicale italiana. Lo scorso febbraio ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Brividi e sembra che da quel momento non si sia più fermato. In questi giorni sui social sono apparsi dei video che lo ritraggono durante il suo concerto, intento a cantare insieme ad una fan di nome Sofia. Ad invitarla sul palco proprio lui, Mahmood davanti a migliaia di fan accorsi per assistere al concerto del giovane cantante. I due avrebbero cantato e il video è finito su TikTok e pare che sia diventato virale. Ma non finisce qui, visto che ad un certo punto il cantante pare saluti in diretta la sorella della fan.

Il cantante canta e viene interrotto, una fan chiede di fare gli auguri alla sorella in diretta

Inevitabilmente, il post finendo sui social è stato visto da migliaia di persone, oltre 700 mila e ad un certo punto pare si veda una giovane interrompere Mahmood, proprio mentre quest’ultimo stava per presentare il brano che avrebbe cantato da li a breve. “Saluti mia sorella?”, avrebbe chiesto la fan ad Alessandro gridando con il telefono in mano. A quel punto, dopo qualche secondo di smarrimento, Mahmood avrebbe salutato la sorella di Sofia e poi sarebbe tornato a cantare. A caricare il video pare che sia stato qualcun altro e nello specifico un’altra fan che con ironia avrebbe scritto “Ha cantato con Sofia, si, ma è successo anche questo”. I video in questione sono diventati virali e sono stati diffusi sui social, dove hanno ottenuto un grandissimo successo.

I video finiscono sui social e diventano virali

E’ diventato virale anche un altro video, ovvero quello in cui il cantante pare fosse stato chiamato da un giovane, il fratello di Sofia, a cantare insieme alla sorella e la richiesta pare fosse stata fatta attraverso un cartello. “Se canti con mia sorella faccio coming out”, questo quanto scritto dal giovane sul cartello. Insomma, tutto questo è accaduto durante i concerti di Mahmood che ultimamente sembra abbiano preso un aspetto più informale. A seguire la stessa scia anche Madame e Ariete che molto spesso parla con i suoi fan, cercando di aiutarne alcuni a fare coming out.