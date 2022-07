Doc, Agnese interpretata da Sara Lazzaro rivela cosa ha chiesto agli sceneggiatori

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Lazzaro ha parlato del suo grande successo dopo Doc-Nelle tue mani e poi ha svelato qualcosa di inedito circa il suo personaggio. Le parole dell’attrice.

Sara Lazzaro è una nota attrice la quale in quest’ultimo periodo pare abbia avuto un successo davvero strepitoso dopo aver interpretato Agnese in Doc nelle tue mani. Stiamo parlando della fiction di grande successo di Luca Argentero che è andata in onda e su Rai 1 fino a pochi mesi fa e che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, lei è una nota attrice la quale ha già fatto diverse esperienze molto importanti in ambito cinematografico. Ha lavorato con Paolo Sorrentino in The young pope ed è stata anche protagonista in The Young Messiah dove ha vestito i panni di Maria di Nazareth.

Sara Lazzaro, il grande successo dell’attrice di Doc-Nelle tue mani

Nel corso della sua carriera ha sicuramente avuto modo di lavorare sia in teatro che anche il cinema ed in diverse fiction e serie televisive. Ha collaborato con artisti di un certo carico tra cui Giacomo Campiotti in Braccialetti Rossi e poi ancora Luca Manfredi in Marco Tullio Giordana. Ha avuto modo anche di lavorare con Cristina Comencini in tempi nuovi. Sicuramente uno degli ultimi lavori più importanti è stato proprio quello realizzato con Luca Argentero in Doc nelle tue mani. In questa serie televisiva ha vestito i panni di Agnese, l’ex moglie di Andrea Fanti il medico impersonato proprio dal noto attore.

La popolarità di Sara dopo Doc, il suo rapporto con Luca

“La gente mi ferma per strada, al supermercato, vuole sapere come va a finire tra di noi, partecipa in modo viscerale alle vicende di questi personaggi, quasi senza rendersi conto che noi siamo soltanto attori che prestiamo volto e voce a ciò che gli sceneggiatori hanno immaginato e scritto”. Sono state dette le parole dichiarate da Sara, parlando proprio della sua ultima esperienza e del suo personaggio in Doc. La storia d’amore tra Agnese e Andrea pare che abbia davvero appassionato tutti i telespettatori. Nel corso di un’intervista, l’attrice ha raccontato come sia arrivata improvvisamente la fama e la popolarità oltre che l’affetto anche di tante persone. Parlando del suo personaggio sembra che l’attrice abbia svelato qualcosa di inedito.

Sara parla del suo personaggi Agnese in Doc

“Ho chiesto io agli sceneggiatori di far odiare Agnese nella prima serie. Non volevo edulcorarla. Mi sembra importante che in una serie ci sia una donna così contradditoria, così ambigua nei sentimenti. Solo nella sesta puntata si scopre, solo in parte, il suo vissuto, la perdita del figlio, la malattia e l’intervento che le impedirà di avere altri bambini, la separazione dal dottor fanti, a sua volta ben diverso dal Doc che viene presentato. Un uomo più rigido, più freddo. Poi certo nella seconda serie c’è questa metamorfosi di Agnese, capace di illuminare le sue zone d’ombra, quella delicatezza e fragilità che la espone a contraddizioni e a slanci. Il pubblico ha imparato a volerle bene. Per strada la gente vuole abbracciarmi. Quanti vorrebbero che il Doc tornasse con lei e quanti invece preferirebbero che tornasse con il personaggio di Matilde Gioli? Credo il 50%. Spesso con Matilde ci scriviamo e scherziamo su questa cosa”.