Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, una fan rivela come sono lontane dai riflettori

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state pizzicate in Sardegna e nello specifico in spiaggia. Pare che le due si siano dimostrate gentili e molto simpatiche. Il video su Tik Tok.

Sempre più spesso parliamo di personaggi noti del mondo dello spettacolo e di quello che è il loro atteggiamento, sia davanti che dietro il mondo dello spettacolo. Ebbene, sembra proprio che in molti abbiano un atteggiamento diverso a seconda dei casi e che sotto i riflettori si mostrino disponibili e gentili, un pò meno quando le luci di spengono. Proprio in questi giorni si sta parlando di Michelle Hunziker e del suo modo di essere e di come la showgirl si approcci ai suoi fan. La conduttrice in questi giorni sarebbe stata pizzicata insieme ad Aurora Ramazzotti da un utente di TikTok. Ma come si sono comportate le due? Pare che la showgirl si sia mostrata gentile e sorridente prestandosi a fare insieme alla giovane fan un selfie.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti pizzicate in Sardegna da una fan

Michelle Hunziker nei giorni scorsi è stata paparazzata da una giovane fan che pare abbia parlato di lei e della figlia Aurora come di due persone solari e disponibili. La giovane avrebbe postato questo video su Tik Tok che pare sia diventato virale. In questo video si vede proprio la fan mentre immortala la conduttrice svizzera intenta ad uscire dall’acqua subito dopo essere stata fermata da un giovane che gli chiede se fosse disponibile a fare un selfie.

Come si sono comportate madre e figlia lontano dai riflettori?

Michelle non si sarebbe scomposta minimamente, anzi con il suo solito sorriso avrebbe accettato di fare una foto con il fan. La conduttrice avrebbe leggermente spostato gli occhiali da sole, lasciandosi così fotografare, poi sarebbe tornata alla sua postazione insieme ad Aurora, la primogenita che Michelle ha avuto proprio da Eros. Le due sarebbero poi tornate in acqua e questa volta sarebbe stata fermata Aurora che è stata ripresa proprio in un videoselfie dalla giovane fan.

Il simpatico siparietto tra Aurora e la fan, il video finisce sui social

Aurora, avendo capito di essere ripresa, pare che con la sua solita ironia e simpatia si sarebbe fermata per scherzare insieme alla fan. I video di questo simpatico siparietto sarebbe finito sui social e nello specifico su TikTok, ottenendo oltre mezzo milione di visualizzazioni. I video sono stati girati in Sardegna, dove mamma e figlia stanno trascorrendo la loro vacanza. Pare che Michelle sia volata in Sardegna pochi giorni fa insieme al suo fidanzato ovvero Giovanni Angiolini il noto chirurgo ed ex gieffino che è proprio originario di questa terra.