Belen, il fratello Jeremias massacrato: “Non lo voglio più vedere”

Edoardo Tavassi è stato un fiume in piena in questi giorni, parlando di Jeremias Rodriguez. Sembra proprio che l’ex naufrago abbia parlato del fratello di Belen utilizzando toni piuttosto duri.

Nonostante sia assente dal mondo dello spettacolo da diverso tempo, Jeremias Rodriguez continua ad essere uno dei ex naufraghi più chiacchierati degli ultimi tempi. Di lui nei giorni scorsi ne ha parlato anche Edoardo Tavassi ovvero l’ex naufrago e fratello di Guendalina Tavassi. Edoardo pare che nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni abbia parlato della sua avventura sull’isola e anche di alcuni naufraghi con cui ha avuto diversi battibecchi. Uno di questi sembra essere proprio lui, il fratello di Belen Rodriguez. I due in Honduras si sarebbero scontrati duramente perché pare che, almeno così Edoardo ha detto, pare che abbia tradito la sua fiducia. Vediamo che cosa ha riferito nello specifico Edoardo.

Jeremias Rodriguez, lo sfogo di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi in questi ultimi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante a Giada Di Miceli nel corso del programma intitolato Non succederà più. Oltre a raccontare quella che è stata la sua avventura all’Isola dei famosi pare che Edoardo abbia anche parlato del suo rapporto con Jeremias. I due sull’Isola hanno avuto modo di scontrarsi in diverse occasioni.

Le parole di Edoardo contro il fratello di Belen Rodriguez

“Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me. Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte. Mi sono sentito tradito. Ha detto una frase che faceva ridere”. Ma non è finita qui, visto che Edoardo ha continuato come un fiume in piena.

Il fratello di Guendalina un fiume in piena

“Io gli dissi che in alcuni periodi della mia vita ho avuto difficoltà economiche e mia sorella mi ha aiutato. Questa è stata una delle confidenze che gli ho fatto. Lui in un daytime ha detto ‘te a 40 anni ti fai campare da tua sorella’. Capite la bassezza e come ha distorto? Come definirei i Rodriguez? Non li voglio nemmeno definire. Niente di più lontano da me, questo è sicuro. Sì anche doppiogiochisti direi. Sono l’opposto di quello che sono io su tutto. Con me lui è stato poco carino. La cosa che me faceva ridere è che lui è il fratello di Belen e così è conosciuto”. Un fiume in piena Edoardo, che a distanza di diverse settimane ha così raccontato quello che è stato il suo rapporto con Jeremias, che è stato uno dei naufraghi più chiacchierati e discussi di questa edizione dell’Isola.