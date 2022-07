Antonella Elia, un’amica sul matrimonio con Pietro dice: “Non si deve sposare”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Elia molto presto convolerà a nozze con Pietro Delle Piane. E’ questa l’indiscrezione che è arrivata nelle scorse ore. Una amica della showgirl avrebbe smentito.

In questi giorni è arrivata una notizia secondo la quale Antonella Elia potrebbe ben presto convolare a nozze. Sappiamo bene che la nota conduttrice e showgirl è fidanzata ormai da diverso tempo con Pietro Delle Piane il noto attore con cui ha preso parte al programma Temptation Island. In realtà i due sembrava che si fossero lasciati ma a quanto pare la relazione è andata avanti nonostante i vari tira e molla. Ma cosa c’è di vero in questa notizia relativa ad un possibile matrimonio che potrebbe svolgersi nel 2023?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane presto marito e moglie?

In queste ultime ore sembra sia arrivata una notizia che ha lasciato un po’ tutti senza parole. Sembra proprio che Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbero convolare a nozze nel corso del prossimo anno. Questo è quanto si è vociferato in queste ore. È stato proprio Pietro Delle Piane che nei giorni scorsi pare abbia annunciato che a breve sposerà Antonella Elia e le nozze potrebbero svolgersi esattamente nel 2023.

Le dichiarazioni di Pietro

“Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”. Questo quanto dichiarato da Pietro Delle Piane. Nonostante, comunque la rassicurazione del noto attore sono in tanti a non credere che i due possano effettivamente convolare a nozze e visti i precedenti potrebbe essere un flop. Adesso a parlare sembra sia stata un’amica di Antonella Elia la quale avrebbe smontato le dichiarazioni di Pietro. A lanciare questa indiscrezione pare sia stata Dagospia.

Un’amica di Antonella smonta le dichiarazioni dell’attore

“Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: “questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” Noi rimaniamo in attesa”. Sarebbero state queste le parole riferite da una amica di Antonella, la cui identità al momento rimane segreta.“Ci siamo promessi che se le cose vanno bene e non litighiamo come prima, fra un anno ci sposeremo”. Queste le parole che aveva dichiarato Pietro Delle Piane nel mese di gennaio 2020. Insomma se son rose fioriranno.