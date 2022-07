Grande Fratello vip, Alessandro Cecchi Paone diretto sull’idea di Sonia Bruganelli: “Sono daccordo con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande fratello vip 7. Sonia Bruganelli avrebbe avanza la sua pazza idea di far entrare in casa una donna incinta da far partorire durante il reality. Come stanno le cose?

Si comincia a parlare del Grande Fratello vip ovvero il reality show giunto alla settima edizione e che dovrebbe partire ormai il prossimo mese di settembre. In questi giorni sono trapelate alcune indiscrezioni proprio sulla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. È stato proprio quest’ultimo a confermare la presenza di Sonia Bruganelli come opinionista per il secondo anno consecutivo, la quale quest’anno sarà affiancata da Orietta Berti. Adesso però sembrerebbe che sia stata diffusa un’altra notizia secondo cui potrebbe esserci la possibilità di vedere all’interno della casa più spiata una donna incinta da far partorire proprio al nel corso del reality. Si tratterebbe di una pazza Idea di Sonia Bruganelli per questa nuova edizione del reality show. Ma come stanno realmente le cose?

Grande fratello vip, la pazza idea di Sonia Bruganelli

Ebbene, ormai non si fa altro che parlare della nuova edizione del Grande Fratello vip ovvero il reality di casa Mediaset che dovrebbe partire il prossimo mese di settembre. In queste ore sta prendendo piede una notizia che ha davvero dell’incredibile e che corrisponderebbe ad una idea piuttosto folle della moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli avrebbe pensato a far partecipare al programma una donna incinta la quale partorirebbe proprio all’interno della casa.

Una donna incinta da far partorire all’interno della casa?

A commentare questa notizia è stata una telespettatrice che ha scritto Il suo commento alla posta di Alessandro Cecchi Paone nella rubrica che quest’ultimo tiene sul settimanale Nuovo TV. La telespettatrice pare che sia stata del tutto contraria a questa possibilità e pare che abbia criticato ampiamente Sonia Bruganelli chiedendo come fosse possibile che le fosse venuta in mente una cosa del genere.

Alessandro Cecchi Paone difende Sonia

Ebbene, Alessandro Cecchi Paone pare che a sorpresa sia intervenuto per difendere Sonia Bruganelli. “Brava”, avrebbe detto Alessandro, il quale ha aggiunto: “perché non bisognerebbe rappresentare un processo fondativo dell’esistenza di tutti?”. Insomma sembra che questa idea di Sonia Bruganelli abbia davvero sconvolta un po’ l’opinione pubblica e non si sa se effettivamente la produzione le permetterà di metterla in atto. Non ci rimane che attendere le prossime settimane per capire cosa accadrà.