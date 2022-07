Maurizio Costanzo senza freni su Alessia Marcuzzi: “Vuole il figlio in trasmissione per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è finita al centro della polemica per aver detto di voler al suo fianco il figlio Tommaso nel suo programma. Maurizio Costanzo la difende.

Si torna a parlare di Alessia Marcuzzi dopo le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice nei giorni scorsi in merito all’annuncio del suo ritorno in tv con un programma Rai che prenderà il via il prossimo autunno. Sostanzialmente era stata la stessa Alessia a parlarne ed a sottolineare il fatto che avrebbe voluto avere il figlio Tommaso con lei in questa nuova avventura. Di questo se ne è parlato nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo sul Magazine Nuovo dove ha parlato con i suoi lettori di questo argomento. Ma cosa ha rivelato il conduttore e giornalista?

Alessia Marcuzzi finisce al centro della bufera

In questi ultimi giorni sul settimanale Nuovo, esattamente nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo pare che si sia parlato di Alessia Marcuzzi e del suo nuovo programma che andrà in onda il prossimo mese di novembre su Rai 2. Pare che un utente abbia scritto al giornalista dicendo di essere davvero stanco dal fatto che i conduttori tendono a piazzare i loro figli o parenti delle trasmissioni televisive. “Non se ne può davvero più…”, avrebbe dichiarato così l’utente parlando con Maurizio Costanzo facendo tra l’altro l’esempio proprio di Alessia Marcuzzi che a partire dal prossimo mese di novembre sarà al timone della trasmissione Boomerissima.

Un lettore contro la conduttrice per la sua richiesta di voler il figlio Tommaso nel suo prossimo programma

“Le pare giusto?”, avrebbe chiesto l’utente a Maurizio Costanzo parlando del fatto che nei giorni scorsi Alessia Marcuzzi avrebbe detto di voler il figlio nella trasmissione. Maurizio Costanzo pare che abbia letto con attenzione le mail del lettore e poi avrebbe anche espresso quella che è la sua posizione al riguardo facendo intendere di essere d’accordo.“Ha solo detto che le piacerebbe portarlo in trasmissione…Il motivo lo ha detto lei stessa: il programma è nato dalle conversazioni con suo figlio…”. Queste le parole del marito di Maria De Filippi, aggiungendo di essere davvero molto felice di vedere Alessia insieme alle figlio protagonista di questo nuovo programma Rai.

Maurizio Costanzo prende le difese di Alessia

“Io lo guarderò sicuramente…A quanto ho letto sui giornali il programma sarà un grande gioco tra generazioni…”. Questo ancora quanto al punto del noto conduttore televisivo. Maurizio Costanzo avrebbe comunque approfittato della situazione per poter fare il suo personale in bocca al lupo alla conduttrice dicendo “Sin da ora faccio un grande in bocca al lupo alla brava Alessia Marcuzzi…”