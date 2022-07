Ignazio Moser rilascia una dichiarazione forte sul divorzio dei genitori

0 SHARES Condividi Tweet

Ignazio Moser a distanza di qualche giorno ha commentato il divorzio dei genitori, ammettendo che un è un argomento di cui parla volentieri. Ma cosa ha riferito l’ex gieffino?

Ignazio Moser dopo alcuni giorni di silenzio sembra aver parlato della separazione dei suoi genitori. Pare che dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sia arrivata anche quella relativa al divorzio tra Francesco Moser e la moglie, o meglio ex moglie Carla. Ignazio non aveva ancora commentato pubblicamente questa notizia e lo ha fatto soltanto nei giorni scorsi rilasciando un’intervista al settimanale Chi. Pare che l‘ex gieffino abbia sottolineato di essere fortunato ad avere Cecilia al suo fianco e che con lei la storia va davvero a gonfie vele. Ad ogni modo, oltre a parlare della sua vita privata sembrerebbe che Ignazio abbia anche commentato la separazione dei suoi genitori. Ma cosa ha dichiarato?

Ignazio Moser torna a parlare dopo la notizia del divorzio dei suoi genitori

Ignazio Moser in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, parlando della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez. Sembrerebbe che i due stiano insieme da circa 5 anni è che la loro storia va davvero a gonfie vele. Dalle parole dell’ex gieffino si intuisce che ben presto potrebbero anche arrivare delle notizie circa il loro futuro di coppia. Ad ogni modo, ad un certo punto Ignazio avrebbe in qualche modo parlato della separazione dei suoi genitori notizie arrivata soltanto la scorsa settimana. In realtà pare che Francesco Moser e la moglie Carla si fossero separati circa 3 anni fa ma soltanto adesso che è arrivato il divorzio, è stata diffusa la notizia che ha avuto parecchio clamore mediatico.

Le parole dell’ex gieffino sulla separazione

“Non è un argomento di cui parlo volentieri. Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ho capito neanche tanto la motivazione”. Questo quanto dichiarato dall’ex gieffino il quale sembra che abbia ancora proseguito il suo commento. “I miei genitori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia e noi figli abbiamo rispettato questa inclinazione e cercato di proteggere anche la scelta di separarsi. Mi piacerebbe continuare a farlo”.

Il rammarico per aver lasciato il mondo del ciclismo

L’ex gieffina avrebbe anche parlato della sua posizione e pare che abbia detto di essere parecchio felice di aver realizzato il suo sogno ovvero quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Nel contempo però Ignazio ha anche sottolineato di aver un po’ di rammarico per avere lasciato il mondo del ciclismo. “È stato sicuramente la più grande passione della mia vita. Però bisogna essere realisti, capire quello che si può e non si può fare”, ha dichiarato Ignazio. Quest’ultimo avrebbe aggiunto “Non nascondo che se avessi avuto la capacità per fare una carriera ciclistica probabilmente avrei realizzato un sogno”.