Maurizio Costanzo diretto su Orietta Berti: “E’ rimasta sulla Via dei ciclamini”

La cantante Orietta Berti è stata criticata per la sua partecipazione al GF vip. Maurizio Costanzo è intervenuto per prendere le sue difese.

Orietta Berti sembra stia vivendo una seconda giovinezza e soprattutto una seconda fase molto fortunata della sua carriera. Da quando ha preso parte al Festival di Sanremo lo scorso anno sembra che per Orietta Berti si siano aperte diverse porte.E’ stata e continua ad essere protagonista di diverse trasmissioni televisive e proprio nei giorni scorsi è stato comunicato che sarà una delle opinioniste del Grande Fratello vip al fianco di Sonia Bruganelli. Ebbene, pare che di lei ne abbia parlato anche Maurizio Costanzo sul settimanale Chi. Pare che qualcuno abbia criticato Orietta Berti che è stata puntualmente difesa da Maurizio Costanzo. Quest’ultimo sarebbe intervenuto proprio sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini per difendere la nota cantante.

Orietta Berti, la seconda giovinezza della cantante

Orietta Berti la conosciamo tutti per iniziare una nota cantante la quale sicuramente in questi ultimi tempi sta vivendo una seconda fase della sua carriera davvero molto fortunata. È stata protagonista di diverse trasmissioni televisive come ospite ed il prossimo anno sarà anche una opinionista del Grande Fratello vip. In molti sembra che non abbiano affatto preso bene la notizia ed abbiano criticato Orietta per essere ormai onnipresente sia in RAI che in Mediaset. A difenderla è intervenuto Maurizio Costanzo.

La cantante criticata, Maurizio Costanzo interviene per difenderla

“Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E’ rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante”. Questo il pensiero espresso da Maurizio Costanzo che pare non abbia fatto gradito i commenti provenienti dai vari telespettatori. Il marito di marito di Maria De Filippi sembra che abbia anche voluto omaggiare Orietta Berti esaltandone i successi ottenuti nel corso della sua carriera. “Ha saputo conquistare i giovani legandosi a un genere di musica che non è il suo, come il trap. Se non è talento questo non so quale lo sia”. Questo ancora quanto scritto dal noto conduttore che ha rilasciato una intervista ad Alfonso Signorini.

La cantante, la nuova opinionista del Gf Vip

Intanto è sicuro che a settembre Orietta sarà una delle opinioniste del Grande Fratello vip 7, esperienza che condividerà con Sonia Bruganelli che invece è stata riconfermata dopo lo scorso anno. Ma non finisce qui visto che Orietta sarà anche impegnata nella seconda edizione del programma prodotto da Sky ed intitolato Quelle brave ragazze.