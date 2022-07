Alessandra Amoroso lascia tutti a bocca aperta: “Per me è stato fondamentale”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso ha fatto una confessione davvero importante a poche ore dal concerto a San Siro. Pare che nei giorni prima abbia vissuto dentro una casa con il suo parrucchiere e la psicologa.

Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate degli ultimi tempi e il suo successo lo deve sicuramente al programma Amici di Maria De Filippi. Per lei è stato sicuramente un trampolino di lancio, visto che da quel momento la sua carriera è completamente decollata e mai più arrestata. Proprio negli ultimi tempi sembra che Alessandra Amoroso abbia raggiunto l’apice del successo con un concerto a San Siro davanti a migliaia di persone. Di questo e di tanto altro ha voluto parlarne nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Ma cos’ha dichiarato nello specifico Alessandra Amoroso?

Alessandra Amoroso, grande successo per il concerto a San Siro

Alessandra Amoroso nell’ultimo periodo si è esibita davanti a migliaia di persone a San Siro con un concerto che ha avuto un successo davvero strepitoso. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha lasciato alla rivista TV Sorrisi e Canzoni raccontando quindi quanto sia stata grande l’emozione nel vedere migliaia di persone cantare a squarciagola i suoi brani. Pare che la stessa abbia anche confessato un retroscena ovvero di aver potuto avere l’aiuto di una presenza importante per la realizzazione di questo evento.

La confessione della cantante salentina

“Nei giorni precedenti al concerto ho vissuto in un appartamento con il mio staff, al quale si sono aggiunti il mio parrucchiere, una ragazza che realizza video per me e la mia psicologa. Il supporto mentale oltre che fisico è stato fondamentale“. Ed ancora nel corso della stessa intervista pare che la cantante Salentina abbia voluto anche parlare di altro, ovvero al della emozione vissuta allo stadio Sansiro sapendo anche di essere la seconda donna ad essersi esibita in questo stadio dopo Laura Pausini.

“Ho avuto paura”, le parole di Alessandra

42 mila le persone presenti ad accogliere ed omaggiare la splendida Alessandra Amoroso. “Volevo che il mio primo stadio fosse un momento di liberazione totale. Tutta l’altra gente che era sul palco rappresentava una proiezione di me i n formato gigante”. Queste le sue parole. L’artista pare abbia ammesso comunque di avere avuto davvero tanta paura. “Di paura ne ho avuta tantissima, quando ho fatto le prove musicali a Roma pensavo davvero di non farcela”. Alessandra, ovviamente oltre ad avercela fatta ha ottenuto un successo davvero strepitoso ed ha confessato di aver potuto godere anche della vicinanza di Maria De Filippi.