Edoardo Tavassi senza freni: “Sento Mercedesz Henger ma mi piace da morire Soleil”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi ha rilasciato un’importante intervista parlando della sua esperienza in Honduras. Poi confessa di aver visto Mercedesz Henger e di avere un debole per Soleil Sorge.

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi insieme alla sorella Guendalina. Pare che però Edoardo sia dovuto uscire prima della finale e questo è stato un suo grande rammarico. A distanza di qualche settimana sembra che il fratello di Guendalina abbiamo parlato ed abbia anche raccontato qualcosa circa la sua esperienza in Honduras. Secondo alcune voci pare che Edoardo fosse vicino a Mercedes Henger la quale effettivamente aveva palesato un certo interesse nei suoi confronti. Non si è mai capito però se effettivamente Edoardo ricambiasse questo interesse o meno. Cos’è accaduto tra di loro dopo L’isola dei famosi? A spiegarci cosa è accaduto con Mercedes Henger è stato proprio lui Edoardo Tavassi nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Non succederà più il programma radiofonico che va in onda su Radio Radio.

Edoardo Tavassi, la sua esperienza in Honduras

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e proprio in questi giorni ha rilasciato una interessante intervista. Ospite a Non succederà più il programma radiofonico che va in onda su Radio pare che Edoardo abbia parlato del rapporto con Mercedesz Henger che ha conosciuto proprio in Honduras. La giovane pare che abbia manifestato un certo interesse nei suoi confronti ma almeno sull’isola sembra che Edoardo non abbia voluto far trapelare nulla circa il suo interesse o meno.

L’ex naufrago parla di Mercedesz Henger e svela cosa è accaduto tra loro dopo l’Isola

“Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio”. Queste le parole di Edoardo che poi sembra aver citato anche Soleil Sorge dicendo di avere un debole per lei ma di sapere anche di non avere alcuna possibilità.

Il debole per Soleil, poi smentisce la partecipazione a LOL

“Un conto è che vedi un personaggio in televisione, un conto che la conosci. Soleil esteticamente è il mio prototipo, mi piace da morire. Lei neanche mi guarda, ho zero chance. L’ho vista all’Isola, mi ha colpito. Poi vabbè non poteva succedere niente, penso che sarei l’ultima persona che guarderebbe sulla terra”. Sul suo futuro professionale pare che invece Edoardo abbia smentito la sua partecipazione a LoL. ““Non farò parte del cast di Lol. Per i giornali io devo fare Lol, Pechino Express, il Grande Fratello. Io non sono un comico, che ci facevo là. Non me l’hanno proposto perché effettivamente non sono un comico, là ci vanno i comici”. . Queste ancora le parole del fratello di Guendalina Tavassi.