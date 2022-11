Edoardo Tavassi battuta al veleno sulla sorella Guendalina: “Dove sta lei sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi nelle scorse ore parlando con gli altri concorrenti del GF Vip ha ironizzato sulla sorella Guendalina e sui suoi frequenti ritocchi estetici.

Al Grande Fratello Vip lo scorso giovedì 3 novembre 2022 ha fatto il suo ingresso Edoardo Tavassi. Il giovane, famoso anche per essere il fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, si è lasciato scappare una simpatica battuta sulla sorella che ha fatto sorridere i presenti ma anche i telespettatori. Ma esattamente quali sono state le parole espresse dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi?

Edoardo Tavassi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda nella serata di giovedì 3 novembre 2022, e proprio nel corso di tale appuntamento sono stati sei i nuovi concorrenti che hanno fatto il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra questi anche il simpaticissimo Edoardo Tavassi, molto seguito sui social e noto al pubblico anche per essere il fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Il giovane ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e propri durante questa esperienza si è fatto conoscere ed apprezzare ancora di più dal pubblico.

La battuta sulla sorella Guendalina

All’interno della casa del GF Vip Edoardo Tavassi si è subito fatto apprezzare dagli altri concorrenti ai quali riesce sempre a strappare un sorriso. Proprio nelle scorse ore il giovane si trovava in compagnia di alcuni inquilini della casa quando ad un certo punto si è lasciato scappare una particolare battuta sulla sorella che ha fatto sorridere i presenti. “Anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Edoardo e alle quali Micol ha risposto “Che st***zo”.

La verità sul rapporto tra Guendalina ed Edoardo

Edoardo dopo la battuta sulla sorella ha poi voluto subito precisare di averla fatta non con l’intento di offenderla. Infatti ha voluto subito chiarire di avere con la sorella un rapporto tale da potersi permettere di ironizzare sulla questione senza rischiare che la sorella possa offendersi. Edoardo per evitare che in seguito alle sue parole potessero nascere delle polemiche ha infatti voluto precisare “Guarda che mia sorella su ste cosa si ammazza dalle risate, ci prendiamo in giro sempre” . Anche perchè, ha sottolineato l’ex naufrago, nascondere l’evidenza è impossibile. Edoardo ha quindi concluso affermando che la sorella è molto autoironica ed infatti chi segue Guendalina sa bene che anche lei stessa è solita scherzare sulla questione non avendo timore di nascondere gli interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta nel tempo.