Gf vip, viene nominato Stefano De Martino, la reazione di Antonino Spinalbese è incredibile

Nel corso dell’ultima puntata del Gf vip, è stato nominato Stefano De Martino. Antonino Spinalbese rimane senza parole, ecco cosa è accaduto.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip andata in onda lo scorso giovedì 3 novembre 2022 è stato nominato Stefano De Martino, ovvero l’attuale marito di Belen Rodriguez e noto conduttore ed ex ballerino. Il nome di Stefano è stato fatto proprio davanti ad Antonino Spinalbese, che come sappiamo, è l’ex compagno della showgirl argentina e padre della sua secondogenita Luna Marì. La reazione di Antonino, non è passata del tutto inosservata. Ma chi ha nominato Stefano e per quale motivo?

Grande fratello vip, viene nominato Stefano De Martino davanti ad Antonino Spinalbese

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip è stato fatto il nome di Stefano De Martino davanti ad Antonino Spinalbese. Questa scena è stata inevitabilmente immortalata dalle telecamere del Grande Fratello vip ed è arrivata sui social diventando virale.

Chi ha nominato Stefano e per quale motivo?

A nominare Stefano De Martino è stato Luciano Punzo, noto al grande pubblico per aver preso parte a Temptation Island. Il concorrente si è fatto conoscere da in queste poche ore per un episodio di cui si è reso protagonista e che in qualche modo ha catturato l’attenzione di molti utenti del web. Tutto è accaduto nel momento in cui Luciano stava parlando con Antonella Fiordelisi su alcuni luoghi di Napoli dove entrambi sono cresciuti ed avrebbe aggiunto “Dove è cresciuto pure Stefano De Martino”. Niente di male se non fosse che li davanti a loro vi era Antonino Spinalbese.

La reazione di Antonino, il video finisce sui social ecco i commenti del popolo del web

La sua reazione è stata piuttosto pacata, ma la sua espressione non è passata inosservata. Alcuni utenti del web hanno commentato e nello specifico un utente avrebbe scritto “Antonino non ha detto nulla ma è rimasto visibilmente pietrificato”.