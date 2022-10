GF Vip, Antonino Spinalbese una furia contro Signorini e gli autori, le sue parole sono di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese dopo aver accusato Edoardo Donnamaria di avergli dato una spallata nel magazzino si è molto arrabbiato con Alfonso Signorini e gli autori del reality show.

Il Grande Fratello Vip è iniziato ormai da qualche settimana, e tra i protagonisti assoluti di questa edizione vi troviamo sicuramente il giovane parrucchiere Antonino Spinalbese. Quest’ultimo negli ultimi giorni è finito al centro di una grossa polemica a causa di alcuni suoi comportamenti all’interno della casa più spiata d’Italia. E proprio nelle ultime ore continua a far parlare di se a causa dell’accusa mossa nei confronti di Edoardo Donnamaria ma anche nei confronti del conduttore Alfonso Signorini e degli autori del reality show. Ma, per quale motivo?

Antonino Spinalbese al centro della polemica

Lo scorso lunedì è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip nel corso della quale ad essere messo a dura prova è stato Antonino Spinalbese. Il giovane aveva già passato una particolare settimana nel corso della quale si era più volte scontrato con Edoardo Donnamaria con il quale non sembrerebbe assolutamente andare d’accordo. Antonino ha infatti più volte criticato l’ex volto di Forum accusandolo di essere immaturo ed infantile. Mentre invece Donnamaria si è più volte rivolto all’ex di Belen definendolo una persona finta.

L’accusa di Antonino nei confronti di Edoardo

Ma a far scatenare la polemica è stata nello specifico l’accusa mossa da Antonino nei confronti di Edoardo. Secondo Spinalbese proprio Edoardo gli avrebbe dato una brutta spallata mentre si trovavano in magazzino per effettuare il cambio batteria. Edoardo ha subito smentito affermando di non aver mai fatto nulla del genere ma Antonino ha proseguito sostenendo ancora una volta la sua tesi e cercando anche l’appoggio del conduttore del reality ovvero Alfonso Signorini. Nello Specifico Antonino ha chiesto agli autori di mandare in onda il filmato relativo a quel momento ma ecco che è stato a questo punto che il conduttore si è rivolto al giovane parrucchiere informandolo che in realtà non esiste nessun filmato sostenendo che non tutto quello che succede in casa viene ripreso.

L’ex di Belen contro Signorini e gli autori del GF Vip

Le parole espresse dal conduttore non sono piaciute e non hanno assolutamente convinto Spinalbese che si è lasciato andare ad un lungo e duro sfogo durante la pubblicità. Il giovane, papà di una bellissima bambina di nome Luna Marì, è apparso molto agitato tanto da aver capito lui stesso di doversi calmare per evitare di fare o dire qualcosa di sbagliato. A proposito di quanto affermato da Signorini, secondo il quale non ci sarebbero dei filmati della famosa spallata, ecco che Antonino si è espresso affermando “Tutte delle gran cazz*ate perchè ci sono due telecamere. Ma sono delle stron*ate”. Il giovane ha poi concluso sostenendo di essere cosciente del fatto che dovrebbe stare in silenzio. Come reagirà Signorini a tali parole? Nel corso della puntata in onda domani, giovedì 20 ottobre, verrà affrontato l’argomento? Non ci rimane che attendere.