Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano insieme ma alle regole di lui

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrerebbero essere tornati insieme. Ma secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore sembrerebbe aver imposto delle regole all’ex moglie.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrerebbero essere tornati insieme. E’ questo lo scoop di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore ma a proposito del quale, in realtà, sono ancora poche le informazioni trapelate. La bella Michelle quindi sembrerebbe essere riuscita a riconquistare l’amore dell’ex marito dopo diversi mesi. Ma, vediamo di fare un po’ di chiarezza.

La storia d’amore tra Michelle e Tomaso

Quella tra la celebre conduttrice televisiva e il noto imprenditore italiano è stata una lunga storia d’amore che ha avuto inizio nel 2011. I due pochi anni dopo, ed esattamente nell’ottobre del 2014, sono convolati a nozze e successivamente diventati genitori di due splendide bambine ovvero Sole e Celeste. Dopo 11 anni insieme però i due hanno annunciato la separazione nel gennaio del 2022, una notizia questa che ha colto tutti di sorpresa. Molti sono coloro che nei mesi successivi hanno sperato di poterli vedere ancora insieme ma tale speranza sembrava essersi affievolita quando la Hunziker si è molto avvicinata all’ex gieffino Giovanni Angiolini con il quale la storia è finita dopo pochi mesi.

Ritorno di fiamma tra la Hunziker e Trussardi?

Secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe che la bella Michelle da tempo provi a riconquistare il cuore dell’ex marito. E nonostante la vicinanza al celebre ortopedico e nonostante la presenza dell’ex della conduttrice Eros Ramazzotti nel suo show in onda su Canale 5 la scorsa primavera ecco che Tomaso Trussardi sembrerebbe aver deciso alla fine di dare una seconda opportunità al loro amore. A svelarlo è stato il settimanale Chi pubblicando delle bellissime fotografie della coppia insieme alle piccole Sole e Celeste in occasione del compleanno della primogenita. Si parla quindi di ritorno di fiamma tra i due ex coniugi ma, sempre secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, Trussardi questa volta sembrerebbe aver imposto alla moglie delle nuove regole.

Nuove regole nel rapporto tra i due ex coniugi

Nello specifico secondo quanto rivelato da Chi Tomaso Trussardi avrebbe imposto alla bellissima Michelle delle condizioni da rispettare per far funzionare il loro rapporto. La Hunziker come molti sapranno da anni si trova al centro del gossip proprio a causa della sua vita privata ed ecco che proprio a tal proposito Trussardi sembrerebbe averle chiesto di mantenere il silenzio e di dire basta ai servizi per i giornali e alle interviste in televisione. Quello che sembrerebbe desiderare Trussardi è un rapporto vero e concreto sempre, sia dentro casa ma anche fuori.