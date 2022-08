Michelle Hunziker, l’ex Giovanni Angiolini le lancia una frecciatina sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Angiolini sui social ha pubblicato un post strano e ambiguo apparso come una frecciatina nei confronti della sua ex Michelle Hunziker.

Giovanni Angiolini lo abbiamo conosciuto ormai tanti anni fa quando ha preso parte al Grande fratello. Poi effettivamente è tornato a fare il suo lavoro, visto che è un medico ed è tornato sotto i riflettori un pò di mesi fa quando è stato paparazzato in atteggiamenti piuttosto intimi con Michelle Hunziker. I due hanno avuto un flirt durato a quanto pare solo pochi mesi e mai ufficializzato dai due diretti interessati. Non ci sono dubbi sul fatto che però questa storia ci sia stata, perché sono stati anche immortalati baci piuttosto passionali tra i due. Poi improvvisamente la rottura. Adesso Giovanni è tornato a parlare e avrebbe mandato una frecciatina proprio all’ex moglie di Tomaso Trussardi. Ma cosa ha riferito?

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, è finita la loro relazione

Michelle Hunziker sta vivendo un momento sereno, dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Sembrava avesse trovato l’amore, visto che era stata paparazzata in diverse occasioni con il bellissimo chirurgo Giovanni Angiolini, ma questa relazione a sorpresa si sarebbe interrotta proprio i primi di agosto. Non si sa cosa possa essere accaduto tra i due, visto che i diretti interessati non avevano parlato palesemente di questa storia. Ad ogni modo, dopo la fine di questa relazione Michelle si è rifugiata tra le braccia della sua famiglia.

Michelle Hunziker pubblica dei post, Giovanni replica con altre storie

Ha trascorso diversi giorni di relax e vacanza in Sardegna e poi è tornata a Milano, condividendo sui suoi profili social anche alcune foto. Ha pubblicato qualche immagine della sua quotidianità, del suo lavoro, dei suoi outfit e poi ancora un romantico tramonto. La reazione del dottore non è tardata ad arrivare. Giovanni, essendo rimasto in Sardegna, ha pubblicato sui suoi profili social invece alcuni video che lo mostrano in barca ovviamente con sullo sfondo il bellissimo pare. “Sapevo di aver fatto il bravo, non tanto da meritare il paradiso”, ha scritto l’ex gieffino. Quest’ultimo però, ha anche pubblicato una foto dove in trasparenza si vede sempre il mare, ma si sarebbe loggato nella “Piazza Duomo, Milano”.

Frecciatina del medico nei confronti della conduttrice?

Che sia stata una frecciatina nei confronti della Hunziker che si trova in città e proprio a Milano? Non c’è da meravigliarsi se questa storia fosse “dedicata” alla Hunziker visto che i due si seguono ancora su Instagram e questa potrebbe essere stata una mossa del dottore per avvicinare la conduttrice svizzera.