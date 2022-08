Rai, la nuova stagione e le liti tra i personaggi famosi, i vertici ammettono: “Liti ci sono”

0 SHARES Condividi Tweet

Conferenza stampa sulla presentazione delle trasmissioni televisive dei principali Canali Rai. Le parole della direttrice.

Nella giornata di ieri, martedì 30 agosto c’è stata la conferenza stampa relativa alla presentazione delle trasmissioni di intrattenimento daytime sui principali canali Rai per la prossima stagione televisiva. Pare che in parte avessimo avuto le giuste informazioni già qualche tempo fa, quando sono stati presentati i palinsesti. In occasione invece della presentazione della conferenza stampa, sono emersi altri dettagli e sono anche intervenuti anche i conduttori delle trasmissione televisive che andranno in onda a partire dai prossimi giorni. Molti sono stati confermati, altri invece sostituiti. Una tra tutte è intervenuta la direttrice Intrattenimento DayTime Simona Sala, che ha poi scatenato una polemica sui social.

Rai, conferenza stampa di presentazione delle trasmissioni di intrattenimento

Ieri, martedì 30 agosto c’è stata la conferenza stampa per la presentazione dei programmi di intrattenimento della prossima stagione. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, diverse sono le conferme. Sono intervenuti diversi conduttori di quelle che sono le trasmissioni che andranno in onda nei prossimi mesi. Tra queste è intervenuta sicuramente Mara Venier, confermata con la sua Domenica In. E poi ancora Eleonora Daniele è stata riconfermata con Storie Italiane per il decimo anno consecutivo.

Conferme e new entry per la nuova stagione

“Se posso dire una cosa, l’identità di Storie Italiane passa attraverso le storie sociali della gente. Storia che non abbandoniamo, informiamo il pubblico anche su come procede”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice. Presente anche Antonella Clerici che sarà sempre alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno, annunciando delle novità, e poi Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Alberto Matano confermato al timone de La vita in diretta. Marco Liorni che tutta l’estate è stato al timone di Reazione a catena, continuerà fino a ottobre e poi ancora andrà in onda con Italia Si. Poi nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Flavio Insinna.“Noi abbiamo una missione con il pubblico che ci segue e un’altra, interna: siamo una catena, se va bene uno, andiamo bene tutti”.

Liti in azienda, la confessione della direttrice Sala

Ad un certo punto è anche intervenuta la direttrice Sala che ha anche parlato di liti in azienda e nello specifico ha detto “Ci possono essere litigi, simpatie e antipatie, ma l’azienda è questa”. Non potevano mancare Francesca Fialdini, Daniela Ferolla, Michele Guardì, Marello Masi e Pierluigi Diaco. Nuove trasmissioni inizieranno nelle prossime settimane e parliamo di quella che sarà condotta da Elisa Isoardi.