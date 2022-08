Delia Duran posta una foto e il web la massacra: “Stai copiando Soleil”

0 SHARES Condividi Tweet

Delia Duran nelle scorse ore ha cambiato look e pare che sia sempre più simile a Soleil Sorge. Piovono critiche.

Delia Duran è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande fratello vip. Il rapporto ambiguo tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge ha fatto scoppiare letteralmente un grande caso e per diversi mesi non si è fatto altro che parlare di loro e del triangolo amoroso che si era formato all’interno della casa più spiata d’Italia. Una volta finito il gioco, il triangolo si è sfaldato e ognuno è andato dritto per la propria strada. In questa estate 2022 Alex e Delia hanno girato in lungo e in largo ed hanno lavorato tanto facendo anche delle serate in discoteca. In queste ultime ore Delia ha lasciato tutti completamente senza parole. Il motivo? Il suo cambio look ha stupito tanto e molti l’hanno accusata di aver voluto copiare proprio lei, Soleil Sorge.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli cambia totalmente look

Delia Duran, la moglie di Alex Belli nelle scorse ore è apparsa sui social in una veste completamente diversa da quella cui siamo abituati a vederla di solito. Ebbene si, nelle scorse ore la modella ha postato sul suo profilo social una foto dove è apparsa in costume. Si è trattato di uno scatto davvero molto provocante per Delia, che ha indossato per l’occasione un bikini rosso e nero, degli occhiali da sole ed una bandana sulla testa, accessorio molto alla moda in questi mesi.

Piovono critiche per la moglie di Alex

Se la foto ha ricevuto tantissimi messaggi positivi e molti hanno voluto fare i complimenti a Delia, altri invece hanno punzecchiato la moglie di Alex, sostenendo che abbia voluto copiare proprio lei, Soleil Sorge. In realtà l’acconciatura di Delia riprende molto i capelli della Sorge e osservandola in questa foto non si può non dire che le due si somigliano effettivamente tanto. Che quella di Delia sia stata una provocazione? O la Duran ha semplicemente cercato di copiare il look di colei che ha rischiato di portarle via il marito?

Nella foto pubblicata sui social Delia sempre più simile a Soleil

Nel frattempo, una cosa è certa ovvero che in molti l’hanno accusata di aver copiato il look di Soleil e sono anche arrivate delle parole abbastanza pesanti. In molti le hanno dato della ridicola e di aver dato un’immagine di se diversa da quella che è realmente.