Aurora Ramazzotti incinta ma Tommaso Zorzi smentisce

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti è incinta del suo fidanzato Goffredo Cerza? La notizia trapelata dal magazine Chi, ma non confermata dalla diretta interessata.

Indiscrezione o notizia certa? Al momento la diretta interessata non ha dato certezza. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, la figlia del nota Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, la quale sarebbe incinta. Il condizionale è d’obbligo, visto che la notizia è apparsa nella giornata di ieri in tutti i giornali e su diversi siti ma non ci sarebbe ufficialità alcuna almeno per il momento.

Aurora Ramazzotti è incinta?

Aurora Ramazzotti è incinta, questa la notizia lanciata nelle scorse ore dal Magazine Chi e che poi è stata riproposta da diversi siti web. Ad oggi non abbiamo certezza e non sappiamo se effettivamente la figlia della nota conduttrice svizzera e del noto cantante sia incinta o meno. Dopo cinque anni di amore tra Aurora e Goffredo Cerza, il suo fidanzato, adesso Aurora sarebbe in attesa del primo figlio. A parlare nelle scorse ore è stato Tommaso Zorzi, il noto influencer e amico storico della figlia di Eros e Michelle.

Magazine Chi lancia l’indiscrezione ma Tommaso Zorzi nega di esserne a conoscenza

Quest’ultimo sui social dietro insistenza di vari follower ha detto di non sapere nulla di questa gravidanza. “Ma a me non risulta”, ha scritto Tommaso commentando anche il post di Trash Italiano, che parlava di questa ipotetica gravidanza della figlia di Eros. E’ impensabile che Aurora che è molto amica di Tommaso non gli abbia detto nulla. Potrebbe essere che Aurora abbia evitato di dirlo, seppur al suo grande amico Tommaso proprio per fare a tutti una grande sorpresa. Non essendo stata Aurora però a dare la notizia ci potrebbe essere la possibilità che si sia trattato di una fake news davvero clamorosa lanciata dal giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Fake news o verità?

E’ stato proprio il settimanale ad aver visto qualche settimana fa Aurora e la madre Michelle in farmacia mentre stavano acquistando un test di gravidanza e questo ha già fatto sospettare tutti quanti. Insomma, nel caso in cui Aurora dovesse essere realmente incinta non potrebbe che essere una bellissima notizia, visto che sta insieme al suo fidanzato ormai da diverso tempo, ovvero da quasi cinque anni e potrebbe essere il coronamento di un grande sogno.