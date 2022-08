Federico Fashion Style, in ospedale: “Finalmente l’ho fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style, come sta il parrucchiere? Il post dall’ospedale dove si è sottoposto ad un intervento a sorpresa.

Federico Fashion Style è diventato in questi anni un noto personaggio televisivo, oltre che essere uno dei più importanti parrucchieri del nostro paese. In queste ultime ore sembra che il noto parrucchiere abbia fatto preoccupare in molti per via delle sue condizioni di salute precarie. In realtà Federico è apparso sui social con tanto di flebo attaccata e direttamente dal letto di un ospedale. A spiegare cosa è accaduto è stato però lo stesso Federico.

Federico Fashion Style, come sta?

Federico Lauri, in arte conosciuto meglio come Federico Fashion Style nelle scorse ore ha fatto parecchio preoccupare per le sue condizioni di salute. Ebbene, Federico si è sottoposto in queste ore ad un intervento molto delicato di chirurgia estetica, che meditava di fare da diverso tempo e che ha sempre rimandato. A spiegare tutto è stato proprio lui il quale ha pubblicato un post sui social piuttosto chiaro.

Il post del noto parrucchiere

«Scusate se non sono stato presente qui con voi… ma sono in ospedale. Tranquilli, sto bene e sono molto felice». Queste le parole di Federico che ha affidato ad un post che ha condiviso sui social. Ovviamente le sue parole da una parte hanno fatto preoccupare e dall’altra hanno destato parecchia curiosità ai suoi tantissimi follower, circa 1,1 milioni solo sui social. «Vi voglio tranquillizzare sto benissimo. Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente». Questo quanto dichiarato ancora da Lauri, che ha deciso così di confidarsi con il suo pubblico svelando qualcosa di molto intimo e privato.

Lo sfogo di Federico Lauri

«Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestitismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno sei anni per dedicere perché secondo me la chirurgía estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. (Nulla in contrario con chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo e il mio punto di vista!) Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era un accumulo di pelle!». Con queste parole Federico ha messo in chiaro la situazione, spiegando di essere adesso finalmente felice “Io sono felice e condivido con voi la mia guarigione”.