Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, il gesto della conduttrice lascia senza parole

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi potrebbero aver recuperato il loro rapporto, visto il gesto compiuto dalla conduttrice nei confronti del collega. Cosa è accaduto?

Francesca Fialdini è una nota conduttrice di casa Rai la quale negli anni passata è stata sotto i riflettori per il rapporto piuttosto turbolento con un noto collega, Tiberio Timperi. I due hanno condotto una edizione di Unomattina in famiglia e poi ancora un’altra edizione de La vita in diretta ma il loro rapporto è stato sempre piuttosto turbolento.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, pace fatta?

Sono stati tanti gli screzi ed i battibecchi avvenuti tra i due, spesso anche davanti le telecamere e dunque sotto gli occhi attenti dei telespettatori. Effettivamente i diretti interessati non hanno mai negato questo loro rapporto turbolento nel corso di varie interviste. I due hanno spesso ammesso di aver avuto delle liti, discussioni anche piuttosto animate e che di certo non sono amici. In quest’ultimo periodo però, le cose potrebbero essere cambiate. Ebbene, la conduttrice di Rai 1, stando a quanto riferito da DavideMaggio.it, nel corso della conferenza stampa dei daytime Rai, pare che abbia lasciato tutti senza parole.

L’invito a sorpresa di Francesca

La Fialdini infatti, a sorpresa ha invitato Tiberio Timperi come ospite a Da Noi a ruota libera. In molti hanno interpretato questo invito come un segnale di pace. Ma sarà davvero così? Intanto, una cosa è certa ovvero che la Fialdini sarà ancora una volta al timone del suo programma domenicale Da noi a ruota libera che andrà in onda tra pochi giorni.

Anticipazioni su Da Noi a ruota libera, le parole della Fialdini su questa nuova edizione del programma

“La cosa che ci piace sottolineare in A Ruota Libera, siamo felici di poter dire che siamo arrivati alla quarta stagione, è il poterci ascoltare, da noi non ci sono barriere ideologiche, noi cerchiamo di scardinare il giudizio degli altri e le loro aspettative“. Queste le parole della Fialdini che ha anche aggiunto dell’altro. “Non facciamo interviste ma esploriamo personaggi che vogliamo far agire e reagire. Perché ogni persona è un mondo e un mondo lo si vive. Questa è la mission di questo quarto anno”. Il programma avrà inizio ufficialmente domenica 18 settembre intorno alle ore 17.20, subito dopo Domenica In, come sempre condotto da Mara Venier.