Alberto Matano fa una grande rivelazione su La vita in diretta

Il conduttore de La vita in diretta ha svelato delle anticipazioni sulla nuova stagione del programma che prenderà il via il prossimo 5 settembre.

Alberto Matano anche per quest’anno è il conduttore de La vita in diretta, il programma noto di Rai 1 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ebbene, nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa dei programmi del daytime Rai e tra questi ovviamente era presente La vita in diretta. Presente alla conferenza stampa anche Alberto Matano il quale ha lanciato qualche anticipazioni su questa nuova edizione del programma che ufficialmente inizierà il prossimo lunedì 5 settembre alle ore 17.00 circa. Ma cosa ha svelato Matano?

Alberto Matano conduce ancora una volta La vita in diretta

Alberto Matano nella giornata di martedì 30 agosto, ha preso parte alla conferenza stampa dei programmi del daytime Rai dando delle anticipazioni importanti sulla nuova edizione del programma. La vita in diretta inizierà il prossimo lunedì 5 settembre alle ore 17.00 circa e come di consueto ormai, al timone ci sarà sempre lui, Alberto Matano giunto alla sua quarta edizione di fila. Stando a quanto riferito da DavideMaggio.it, Alberto avrebbe lanciato qualche indiscrezioni su quella che sarà la nuova edizione del programma.

Anticipazioni di Alberto sulla prossima edizione del programma di Rai 1

“Nel tempo abbiamo cambiato tutto, quest’estate la gente mi ha dimostrato grande affetto, il patto si rinnova”. Queste le parole del conduttore durante la conferenza stampa, ringraziando anche tutti i telespettatori che anni ormai lo seguono sempre con grande affetto. “E’ il mio quarto anno a La Vita in Diretta e partiamo con una grande responsabilità e l’amore del pubblico”. Queste ancora le parole del conduttore che non ha fornito altre informazioni sul programma, che di certo continuerà a parlare di cronaca, attualità, intrattenimento.

Confermata la presenza di Matano a Ballando con le stelle

Intanto, il conduttore è stato confermato nel cast del programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, come opinionista, così come accaduto nelle scorse edizioni. Al contrario degli altri anni però, al suo fianco non ci sarà Roberta Bruzzone, la quale ha annunciato proprio nei giorni scorsi che non sarà presente nel programma per via di altri impegni.