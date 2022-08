Selvaggia Lucarelli contro Fedez e Chiara: “Cosa sarebbe accaduto con mio figlio se mi fossi comportata come loro”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ancora contro Fedez e Chiara Ferragni, questa volta il tema è molto serio ovvero la tutela dei figli sull’esposizione sui social.

Selvaggia Lucarelli è una giornalista la quale sicuramente in questi anni ha dimostrato il suo caratterino. Spesso polemica e al centro delle polemiche, Selvaggia in questi ultimi mesi sembra che spesso abbia attaccato i Ferragnez che di certo non sono rimasti a guardare ma avrebbero risposto per le rime. Ebbene, proprio in queste ultime ore, pare che il giudice di Ballando con le stelle sia tornata a parlare di Chiara Ferragni e del marito Fedez attraverso le sue Instagram Stories. Ma per quale motivo?

Selvaggia Lucarelli ancora contro Fedez e Chiara Ferragni

Non è di certo la prima volta che Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Fedez e Chiara Ferragni. Già qualche settimana fa era arrivata la prima stoccata della Lucarelli contro Federico e la moglie e proprio il rapper non era rimasto in silenzio rispondendo a tono alla Lucarelli. Adesso però sarebbe accaduto dell’altro. La Lucarelli infatti, avrebbe condiviso sul suo profilo social tutta una serie di Instagram stories rivolte proprio a Fedez ed a Chiara Ferragni, riguardo una questione molto delicata, ovvero l’utilizzo compulsivo e senza regole dei minori sui social. Pare che questo argomento sia stato trattato da Serena, un’attivista alla quale Fedez ha risposto, dopo che quest’ultima aveva sparato a zero contro la coppia.

Lo sfogo della Lucarelli contro i Ferragnez

La Lucarelli sarebbe intervenuta su questo argomento, parlando di una misura che bisognerebbe avere nell’esporre i propri figli o i minori in generale sui social. “Esiste naturalmente una misura, nessuno dice che i bambini vadano nascosti come fossero droga colombiana ma mi sembra evidente che nei casi per esempio citati da Serena (tra cui i figli dei Ferragnez e non solo perché l’universo è vasto) quella misura sia almeno un tema di cui discutere”. Queste le parole di Selvaggia che ha affrontato questo argomento in modo serio, e poi è finita anche a parlare del figlio. “Se avessi ripreso in video e pubblicato ogni singolo momento della vita di mio figlio, […] oggi mio figlio sarebbe molto inca**ato con me. Perché appena è cresciuto e ha potuto comunicarmi cosa pensi di tutto questo, mi ha detto: non voglio che posti mie foto non autorizzate e non mi interessano i social…”. Dunque, Selvaggia attraverso le sue parole ha puntato l’attenzione sulle modalità in cui avviene l’esposizione dei minori e non questa in quanto tale.

Le dure parole della giornalista

A tal riguardo, il giudice di Ballando con le stelle avrebbe detto di essere contraria alla modalità in cui Fedez e la moglie mostrino i figli sui social. “È vero, ma in una proporzione infinitesimale rispetto a quello che stanno facendo i Ferragnez dei loro figli (e così anche la sorella di Chiara, ahimè). Se scegli di mostrare poco o per nulla un bambino, anche se sei più famoso dei Ferragnez, quel bambino non riceverà attenzioni morbose dai media. Qualcuno ha saputo un granché delle figlie di Monica Bellucci finché una delle due non si è messa a fare la modella? Oggi, di fatto, i figli dei Ferragnez non sono solo i figli dei Ferragnez ma a loro volta dei personaggi di cui tutti conoscono pure la faccia dei capricci nell’intimità di casa, come mangiano, dove erano quando hanno detto la prima parola. […] Non li precede la fama dei genitori, come normale, ma loro stessa fama. Lo hanno scelto loro? No.”