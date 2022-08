Francesco Totti lascia tutti a bocca aperta: «Guai a chi mi tocca Ilary»

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti si sfoga con l’amico Alex Nuccetelli e parla di Ilary e delle motivazioni che avrebbero portato alla rottura.

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica, dopo la loro separazione avvenuta ormai diverse settimane fa. Non si fa altro che parlare di loro, di quelle che potrebbero essere le motivazioni che hanno portato alla rottura dopo circa 20 anni di matrimonio. Tante le ipotesi, le indiscrezioni, le piste da seguire ma nessuna certezza al momento visto che i diretti interessati si sono chiusi nel massimo silenzio e riserbo. Ad ogni modo, hanno trascorso la loro prima estate da single dopo tanti anni, anche se il gossip vede Francesco impegnato con Noemi Bocchi. In queste ultime ore però, si parla sempre di più delle pratiche della separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro separazione sconvolge tutti

Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a passare alla fase successiva della separazione e fare sul serio. Dopo aver trascorso la loro prima estate da single, adesso i due stanno pensando alle pratiche della separazione e alla divisione di quello che è il patrimonio familiare. In questi mesi i due non hanno assolutamente rilasciato alcuna dichiarazione ma adesso inizia a trapelare qualcosa.

Francesco rompe il silenzio e si sfoga con l’amico Alex Nuccetelli

A rompere il silenzio è stato proprio lui, Francesco Totti che sembra abbia parlato con qualche amico, accennando i motivi che hanno portato alla rottura con l’ex moglie. Intanto ha però chiamato Annamaria Bernardini de Pace per rappresentarlo in questa separazione. L’ex capitano della Roma ha parlato con il suo amico Alex Nuccetelli, il quale non è la prima volta che intervistato riferisce alcune dichiarazioni di Francesco. Quest’ultimo si è lasciato andare ad uno sfogo che ha in qualche modo sorpreso tutti quanti, perchè le sue parole sono sembrate quelle di una persona ancora innamorata.

Le forti parole dell’ex capitano della Roma

«Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli». Queste le parole pronunciate da Francesco. «Capirai, dopo 20 anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo». Queste ancora le parole di Totti che ha fatto capire come le cose con il tempo sono purtroppo cambiate. L’ex capitano giallorosso ha fatto intendere che è stata Ilary la prima ad allontanarsi da lui e che se questo non fosse accaduto, nemmeno lui si sarebbe allontanato dalla sua famiglia. «Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato». Questo lo sfogo di Totti che così ha svelato qualcosa in più circa questa separazione che ha tanto sconvolto il nostro paese.