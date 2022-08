Elisabetta Canalis nella bufera: fa uno spot e la massacrano

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis è la protagonista del nuovo spot dell’acqua San Benedetto che però è finito al centro di una vera e propria bufera.

Elisabetta Canalis e lo spot dell’acqua San Benedetto finiscono in polemica. Sappiamo bene che l’ex velina è una nota showgirl, la quale da diversi anni vive in America, dopo essersi sposata con un noto medico. Negli ultimi tempi è tornata però a lavorare sempre più frequentemente nel nostro paese e proprio ultimamente è stata protagonista di uno spot per l’acqua San Benedetto che però è finita al centro di una bufera. Per quale motivo?

Elisabetta Canalis la protagonista del nuovo spot dell’acqua San Benedetto

Elisabetta Canalis è la protagonista dello spot dell’acqua San Benedetto. Ad ogni modo, dopo la diffusione di questo post, molti utenti social hanno sottolineato il fatto che il messaggio fatto passare è sbagliato. Molti hanno infatti interpretato il messaggio dello spot negativamente, come se bere acqua al mattino possa andare a sostituire la colazione, cosa che non è assolutamente vera. Per questo motivo alcuni utenti hanno parlato di un caso di “diet culture“, che propone dei modelli di alimentazione assolutamente sbagliati e pericolosi. In questo spot si vede Elisabetta Canalis che si sveglia al mattino e prepara la colazione con del pane, che viene però bruciato dal tostapane.

Lo spot finisce al centro di una bufera

In questo caso la showgirl sceglie di uscire e portare via con sè soltanto una bottiglietta d’acqua. A polemizzare contro questo spot è stata la pagina Aestetica Sovietica, secondo cui viene fatto passare un messaggio assolutamente sbagliato. Ma non finisce qui, visto che sempre nella stessa pubblicità dell’acqua San Benedetto si vede Elisabetta che parla con se stessa che si trova sulla copertina di una rivista di moda. “Sempre così in forma! Ma qual è il tuo segreto?”, dice la Canalis formato cartaceo. A quel punto l’ex velina risponde “Ascolto il mio corpo e bevo un’acqua leggera con tanti nutrienti preziosi”. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a polemizzare contro questo spot sono stati tanti utenti social, ma in primis la pagina Aestetica Sovietica.

La polemica della pagina Aestetica Sovietica

«Impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene. Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo visto fare». Questo quanto si legge su questa pagina Instagram. «Il rapporto con la propria immagine e con la percezione di sé non poteva essere più esplicito e didascalico nella rappresentazione. Come ti vedi allo specchio, cosa ti fa sentire bella, come ti lusinga un’immagine di te perfettamente aderente agli standard, quali abitudini alimentari ti rendono così leggiadra fresca magra quanto la devozione alla diet culture? E noi: quanto ci può condizionare l’idea che un’icona di bellezza ci inviti a saltare la colazione?». Tanti, tantissimi i commenti arrivati da diversi utenti social che hanno effettivamente sostenuto che questo spot lanci un messaggio sbagliato.