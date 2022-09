Elisa Isoardi senza mezzi termini: “Cosa proverò a fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi è tornata in tv dopo una lunga pausa e adesso sarà al timone di un nuovo programma Vorrei dirti, che andrà in onda a partire dal prossimo 11 settembre su Rai 2.

Elisa Isoardi è tornata in televisione finalmente dopo due anni di stop. La conduttrice, dopo la chiusura del programma La prova del cuoco, era stata in qualche modo messa da parte e aveva preso parte solo ad alcuni programmi come ospite. Ha partecipato ad esempio all’Isola dei famosi, anche se la sua esperienza è stata molto breve. Poi è stata una delle protagoniste di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci dove pare che abbia avuto un grande successo. Dopo due anni di stop adesso la conduttrice è pronta a tornare in tv.

Elisa Isoardi pronta a tornare in tv dopo due anni di stop

La conduttrice è pronta a tornare in televisione, dopo circa due anni di stop. Ebbene, Elisa farà il suo debutto in tv la domenica pomeriggio su Rai 2 con Vorrei dirti. A parlarne è stata proprio la stessa Elisa durante una conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Rai 1 avvenuta nei giorni scorsi. Le sue parole sono state riportate dal sito di DavideMaggio.it.

Le parole della conduttrice, i ringraziamenti

La conduttrice innanzitutto ha voluto ringraziare i vertici Rai e gli autori per averla scelta per questo programma, Vorrei dirti che andrà in onda su Rai 2 a partire dalla prossima domenica. “Cuore, famiglia e territorio, queste le parole chiave del mio programma Vorrei Dirti che. Cercheremo di far esprimere alle persone i loro sentimenti. Per farlo, useremo una ricetta che lega i protagonisti.” Queste le parole della conduttrice che ha così voluto parlare di questa esperienza che si appresta a vivere. Elisa non ha nascosto il suo essere felice di tornare in tv e si è detta entusiasta.

Anticipazioni su Vorrei dirti, il nuovo programma della Isoardi

Il programma partirà ufficialmente domenica 11 settembre a partire dalle ore 15.00 su Rai 2. Ovviamente la concorrenza è tanta, visto che Elisa dovrà sfidarsi con Mara Venier, contemporaneamente in onda su Rai 1 con Domenica In e su Canale 5 invece ci sarà Maria De Filippi con Amici. Sulla trasmissione condotta dalla Isoardi, sappiamo che riprenderà un pò La prova del cuoco e C’è posta per te.