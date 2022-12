Elisa Isoardi umiliata: “Nemmeno due righe su Wikipedia”, chi parla di lei in questo modo

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi, il grande ritorno della conduttrice con un programma tutto suo. Stroncata da Il corriere, le dure parole su di lei.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più seguite e più amate degli ultimi tempi, soprattutto dopo aver condotto per diverse edizioni il programma La prova del cuoco, sostituendo Antonella Clerici. Poi, in questi anni ha preso parte a diversi programma e reality, come l’Isola dei famosi. Ad ogni modo, è da un pò di tempo che Elisa è assente dal mondo della tv e soltanto in questi giorni sembra aver fatto ritorno. Eppure, secondo quando quanto riferito da Il corriere della sera, l’assenza dell’ex fidanzata di Matteo Salvini non l’ha sentita nessuno. Ma cosa hanno scritto i giornalisti del noto giornale?

Elisa Isoardi assente dalla tv da molto tempo

Elisa Isoardi è stata assente dalla tv per diverso tempo e proprio in questi ultimi tempi pare che abbia fatto il suo ritorno nei palinsesti. Della conduttrice ne ha parlato però, proprio in queste ore Il corriere della sera, nell’edizione online, stroncando letteralmente l’ex fidanzata di Matteo Salvini. La Isoardi nello specifico è tornata con un programma intitolato “Vorrei dirti che…” e proprio su questo si è espresso il giornale Corriere della sera scrivendo un trafiletto molto duro.

Il ritorno della conduttrice de La prova del cuoco

“Non ha nemmeno due righe su Wikipedia, Vorrei dirti che… il programma condotto da Elisa Isoardi.” Queste le parole che si leggono su Il corriere della sera che ha pubblicato anche le pagelle della tv, con i classici promossi e bocciati e la Isoardi è stata ovviamente bocciata con un 5.

Il Corriere stronca Elisa Isoardi, le dure parole del giornalista

A scrivere di lei, Renato Franco che promuove Amadeus, Fiorello con Viva Rai 2, il programma che sta avendo un grandissimo successo e che va in onda tutti i giorni di mattina molto presto,intorno alle ore 7.00 Elisa Isoardi ha fatto così il suo ritorno in tv dopo diverso tempo, ma ha comunque continuato ad avere un contatto con il suo pubblico grazie ai social network. E’ stata infatti particolarmente attiva e spesso ha condiviso alcuni post sulla sua vita di tutti i giorni.