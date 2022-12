Paola Caruso umiliata sui social dopo che racconta il problema che ha avuto il figlio

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Caruso torna sui social dopo quanto accaduto al figlio. “Mio figlio non sta bene” ma gli haters l’accusano. “Irriconoscibile”

Paola Caruso, la nota showgirl è stata lontana dai social per diverso tempo e la sua assenza in qualche modo ha fatto preoccupare i suoi fan. Adesso, l’ex Bonas di Avanti un altro è tornata attiva sui social dopo la disgrazia accaduta al figlio ma pare che sia stata attaccata dagli haters. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto al figlio e perchè la showgirl è stata pesantemente criticata?

Paola Caruso torna sui social dopo la disgrazia accaduta al figlio

Paola Caruso è stata per diverso tempo lontana da social e adesso dopo è tornata sui social per poter chiarire i motivi del suo allontanamento dal web. Nelle scorse ore, Paola ha pubblicato alcune Instagram stories dove è apparsa insieme al figlio Michelino e alla sua mamma. La soubrette ha trascorso il Natale insieme alle persone più importanti della sua vita e proprio in un giorno così speciale ha deciso di tornare attiva sui social, spiegando anche il motivo che l’ha portata lontana dai social per diverse settimane.

Gli haters la criticano per il suo aspetto “irriconoscibile”

Il motivo dell’allontanamento è da ricondurre ad alcuni problemi di salute del figlio Michelino. Ad ogni modo, dopo aver spiegato le sue ragioni, alcuni haters hanno iniziato ad accusare e criticare Paola e qualcuno le avrebbe detto di essere cambiata fisicamente. “Sei totalmente cambiata”, avrebbe scritto qualche utente e poi ancora “Quante volte sei andata dal chirurgo plastico”. Sono stati questi alcuni dei commenti arrivati sotto alle foto pubblicate dalla stessa Paola Caruso. Ovviamente a questi commenti Paola non sembra abbia replicato ma in qualche modo ha interagito. Come? Ha disattivato tutti i commenti e non ha dato così più a nessun altro la possibilità di commentare sotto alle sue foto.

La showgirl spiega cosa è accaduto al figlio

«Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele». Queste le parole dichiarate da Paola Caruso spiegando i motivi dell’assenza dai social. «È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime».