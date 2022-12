Ballando, Luisella Costamagna ancora nella bufera e lei reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Luisella Costamagna al centro della bufera insieme a Pasquale La Rocca per la vittoria a Ballando con le stelle. Adesso la giornalista replica.

Si continua a parlare di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 che ha avuto un grandissimo successo ma che è stato anche molto criticato per via delle varie liti e tensioni che si sono respirate in questi mesi. Sappiamo bene che l’edizione 2022 del programma di Rai 1 è stato vinto da Luisella Costamagna e da Pasquale La Rocca, eppure questa vittoria non è proprio piaciuta a tutti. Una finale tanto discussa, che vede al centro delle polemiche proprio la giornalista ed il ballerino. Molti hanno messo in dubbio la validità e veridicità delle votazioni, sostenendo che i voti non sono stati così trasparenti. A far emergere questa situazione è stata proprio lei, Selvaggia Lucarelli che sui social ha pubblicato una serie di Instatgram Stories con tanti numeri facendo ben intendere che i conti non tornano.

Ballando con le stelle, la finale sotto accusa così come la coppia vincitrice

La finale di Ballando con le stelle è stata piuttosto discussa. La vittoria della giornalista Luisella Costamagna e di Pasquale La Rocca non ha convinto. Molti hanno sollevato forti dubbi sulla veridicità dei voti e delle votazioni. Sostanzialmente, sulla base dei dati e dei voti, se la trasmissione avesse solo fatto riferimento al televoto del pubblico da casa, la vittoria sarebbe stata della coppia Alessandro Egger e Tove Villfor. La giuria però ha votato tutta per Luisella Costamagna, tranne Selvaggia Lucarelli che ancora una volta non è stata coinvolta in questa votazione di blocco. E’ emerso che il pubblico non è stato poi così sovrano in questa votazione, così come avevano fatto capire e che forse ci sono stati dei “ragionamenti” dietro le quinte per far si che il risultato venisse stravolto e che la vittoria venisse assegnata alla giornalista.

Selvaggia Lucarelli pone dubbi sulla veridicità dei risultati

Questa la teoria portata avanti da Selvaggia Lucarelli, la quale aveva anche lamentato il fatto che Luisella e Pasquale potessero arrivare in finale visto che per via di un infortunio hanno preso parte solo a poche puntate, non facendo un percorso completo come tutti gli altri. Nelle scorse ore è stato lo stesso Alessandro Egger a lanciare una frecciatina alla Costamagna e lo ha fatto su Instagram. Il modello si è detto parecchio deluso. Anche Simone Arena ha affidato il suo sfogo sui social. Insomma, in molti hanno fatto voluto manifestare il loro dissenso. Ma Lusella Costamagna come avrà reagito? Su Instagram la vincitrice ha pubblicato una foto dove la si vede con le dita nelle orecchie come se non volesse ascoltare le critiche. “Ogni riferimento a fatti o persone è assolutamente casuale”. Anche il Codacons è intervenuto per indagare su queste presunte irregolarità che sono al momento sotto osservazione.

Luisella Costamagna interviene sulla polemica

“Non sono al corrente della polemica. Come ogni anno i voti sono pubblici, e quest’anno è stata anche messa in campo una “task force” col compito di “vigilare” che non ci fossero irregolarità, o “fluttuazioni” sospette nei voti. Questa edizione ha generato molte polemiche che poco hanno avuto a che vedere con i passi di danza, ma i crismi della competizione sono inevitabili in un programma di quattro ore che poi registra il 30 per cento di audience. A quanto ho visto, i voti che ci sono mancati dai social sono stati compensati dalla giuria, che ci ha votato quasi compattamente. […] Trovo possa essere legittimo anche rovinare la festa, io mi sono giocata tutta me stessa, sono scesa in pista lavorando al meglio delle mie possibilità, i giurati possono giudicarmi come meglio ritengono, quello della giuria è un ambito da rispettare sempre e comunque. A “Ballando” la sfida era con me stessa in pista, e devo dire che il pubblico da casa ci ha sempre sostenuto compattamente”. Queste le parole di Luisella.