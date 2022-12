Ballando, Alessandro Egger al veleno contro Luisella Costamagna: “Noi abbiamo partecipato ogni puntata”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Egger non riesce ad accettare come sono andate le cose nel corso della finale di Ballando con le stelle. Ecco le sue parole.

Non si placano le polemiche dopo la vittoria di Luisella Costamagna e e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle. Dopo la finale, andata in scena lo scorso venerdì 23 dicembre 2022, molti ex concorrenti hanno espresso il loro disappunto nei confronti di quanto accaduto.

Ballando con le stelle, non si placano le proteste dopo la vittoria di Costamagna e La Rocca

La coppia formata dalla giornalista e dal ballerino è riuscita a vincere, nonostante comunque il loro percorso sia stato molto particolare. Ricordiamo che i due si erano dovuti ritirare per via di un infortunio recapitato dalla Costamagna, poi ripescati e adesso vincitori. Sono stati i voti dei giurati e degli opinionisti in studio a far si che la coppia potesse vincere. Chi ha mostrato una certa rabbia per quanto accaduto è stato Alessandro Egger, che pare fosse uno dei preferiti e papabili vincitori di Ballando. Quest’ultimo effettivamente pare fosse convinto di essere il vincitore di questa 18esima edizione del programma, tanto da esserci rimasto piuttosto male quando questo non è accaduto.

Alessandro Egger una furia contro l’esito della gara

Dopo qualche giorno di silenzio, nelle scorse ore Alessandro si è però sfogato, lanciando anche una frecciatina alla Costamagna.“Una delle frasi più cliché ma anche tanto vere che mi viene in mente ora è quella del “Non conta vincere ma partecipare” e quanta verità perché noi abbiamo partecipato fino in fondo puntata dopo puntata guadagnandoci ogni “secondo” qui a Ballando con le Stelle, affrontando il percorso più bello della vita fino ad ora. Il vostro amore amici è stato un così forte urlo grintoso tanto che ci siamo sentiti pervadere il corpo della vostra forza e amore e abbiamo alzato quella coppa per voi, per quelli che non smetteranno mai di lottare e splendere. Nel nostro cuore abbiamo vinto”. Queste le parole di Alessandro Egger, pubblicate su Instagram che ha voluto porre l’attenzione sul fatto che Luisella e il suo compagno di ballo non abbiano partecipato al programma con costanza, visto l’infortunio al piede.

Le polemiche

In realtà, Egger non è stato il solo a far polemica sulla vittoria della giornalista ed in molti hanno sottolineato il fatto che far vincere loro è stata una scorrettezza nei confronti di coloro che hanno sempre ballato, settimana dopo settimana.