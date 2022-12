Parole dirette sulla Venier: “Mara Venier?”, fa delle “non interviste”

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, pubblico commosso grazie a Mara. Della conduttrice ne parla De Andreis sottolineandone il percorso.

Nella giornata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica in, anche se a quanto pare non in diretta ma registrata qualche giorno fa. La conduttrice è di certo una tra le più amate di tutti i tempi e su questo non c’è alcun dubbio. Di lei e del suo programma domenicale se ne è parlato sulle pagine del numero di DipiùTv uscito nelle principali edicole lo scorso martedì. Nello specifico, se ne è parlato nella rubrica intitolata La tv vista da internet, curata dal giornalista Giancarlo De Andreis. Il giornalista pare che abbia dedicato un trafiletto al programma televisivo della domenica pomeriggio.

Domenica in, di Mara Venier se ne parla su DiPiùTv

Nel dettaglio De Andreis ha parlato della recente ospitata di un attore, uno tra i più grandi di tutti i tempi che ha letteralmente commosso il pubblico italiano. Stiamo parlando di Michele Placido il quale è stato ospite nel salotto di Mara Venier lo scorso 4 dicembre.La conduttrice trova sempre il modo giusto di interagire, com’è accaduto nella puntata di domenica 4 dicembre, quando l’intervento di Michele Placido ha commosso i telespettatori”. Queste le parole del giornalista parlando di Mara Venier, aggiungendo come la conduttrice all’attore abbia dedicato tanto spazio.

De Andreis parla di Mara e del grande successo ottenuto dalla conduttrice

De Andreis ha definito la conduttrice di Domenica in “Mara dei record”, confermando il fatto che anche quest’anno la Venier sia riuscita a confermarsi una delle principali conduttrici di tutti i tempi. E’ sempre molto apprezzata su internet anche la capacità di Mara di fare le cosiddette “non interviste”, dato che con i suoi ospiti, più che interviste, fa vere chiacchierate che tirano fuori in maniera naturale le emozioni dei protagonisti”, ha concluso ancora De Andreis Giancarlo, nel ricordare che Mara ha da sempre avuto un grandissimo successo, ha anche aggiunto come questa sia la 14esima edizione di Domenica in per Mara Venier.

Il percorso di Mara a Domenica in

La prima è stata quella del 1993 con Luca Giurato, Monica Vitti e Don Mazzi, poi altri tre con un cast molto ricco formato da volti storici come Giucas Casella, Stefano Masciarelli, Giampiero Galeazzi e Andrea Roncato. Poi è tornata nel 2001 e poi ancora nel 2004 con Massimo Giletti e Paolo LImiti. Nel 2006 ha condotto da sola e poi nel 2013 e dal 2018.