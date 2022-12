Mara Venier offesa: “Domenica In è fastidiosa”, la sua replica è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Dure le parole espresse dal critico televisivo Aldo Grasso nei confronti della conduttrice Mara Venier che proprio nelle scorse ore ha colto l’occasione per replicare.

Tutti conoscono e apprezzano Mara Venier, considerata infatti una delle conduttrici televisive italiane più amate e seguite non solo in televisione ma anche sui social. E proprio di recente la presentatrice ha ricevuto alcune critiche da parte del giornalista e critico televisivo Aldo Grasso. Ma esattamente, cos’è successo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Mara Venier e la positività al covid

Si è lasciata intervistare da Rosario Fiorello a Viva Rai2, in collegamento telefonico nella mattina di giovedì 22 dicembre, la celebre conduttrice Mara Venier. E proprio nel corso di tale intervista ha colto l’occasione per rivolgersi a tutto il pubblico rivelando di trovarsi a casa e di essere positiva al covid. Una notizia che ha spiazzato molte persone, soprattutto i fedeli appassionati della trasmissione di Rai 1 Domenica In. Molti telespettatori hanno infatti avuto il timore che la puntata natalizia di Domenica In potesse essere annullata proprio a causa della positività della donna. Ma in realtà così non sarà in quanto proprio nelle scorse ore la Venier ha fatto sapere di essere risultata negativa al covid. E quindi di conseguenza di poter tornare nello studio televisivo di Rai 1 per condurre una nuova puntata.

L’intervista su Nuovo

La conduttrice inoltre ha di recente rilasciato una lunga intervista a Nuovo nel corso della quale ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute da parte di un famoso critico televisivo ovvero Aldo Grasso. Secondo il critico e giornalista infatti il programma condotto dalla Venier è un po’ fastidioso ma soprattutto delle critiche sono state rivolte dall’uomo direttamente alla Venier e al tono da lei utilizzato considerato un po’ troppo provinciale. “Da riunione tra amici”. Come ha replicato la celebre presentatrice a tali parole? Quest’ultima ha affermato di aver ricevuto dall’uomo un bellissimo e gradito complimento. “Il mio desiderio è quello di entrare nelle case degli italiani come un’amica, nella condivisione delle emozioni e dei problemi quotidiani” ha poi aggiunto.

La rivelazione della conduttrice sul rapporto con il marito

Mara Venier è felicemente sposata con Nicola Carraro. La coppia si mostra spesso felice ed affiatata ma non tutti sanno che durante l’anno i due innamorati si trovano a dover vivere per troppo tempo lontani. Nello specifico a causa di alcuni problemi di salute Carraro si trova costretto a trascorrere i mesi invernali a Santo Domingo. E quindi per metà anno i due vivono separati. Tutto ciò colpisce molto la conduttrice che però ha rivelato di aver ormai imparato ad adattarsi alla situazione.