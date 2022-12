Viva Rai 2, Mara Venier manda un messaggio a Fiorello, restano tuti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier interviene a Viva Rai 2 e confessa di essersi beccata il Covid. Le parole della conduttrice a Viva Italia 2 la trasmissione di Fiorello.

Mara Venier ha contratto il Covid e di conseguenza, è a forte rischio la sua presenza a Domenica in. E’ stata la conduttrice a far sapere attraverso Fiorello di essere risultata positiva al Covid. Subito dopo la diffusione di questa notizia, sono stati in tanti a chiedersi che cosa accadrà la prossima domenica, 25 dicembre 2022.

Mara Venier risultata positiva al Covid

Mara Venier è risultata positiva al Covid e per questo in molti si chiedono che fine farà la puntata del prossimo 25 dicembre 2022. Mara è una fedele telespettatrice del programma Viva Rai 2 condotto appunto da Fiorello e proprio nel corso della puntata di ieri, sembra che la conduttrice abbia mandato un messaggio al conduttore.“Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so beccata il Covid”, queste le parole di Mara per Fiorello. Quest’ultimo ha letto il messaggio di Mara dicendo di non sapere assolutamente che la Venier si fosse beccata il virus.

La conduttrice manda un messaggio a Fiorello annunciando la positività al Coronavirus

Nelle ore successive, ad approfondire questa vicenda è stato l‘Adnkronos, che ha voluto rincuorare tutti sulle condizioni di salute di Mara la quale avrebbe preso il Covid in forma, fortunatamente, molto leggera. Ad ogni modo, Mara è seguita dai medici che la tengono sotto stresso controllo. La puntata di domenica 25, dunque, andrà in onda? La conduttrice ha fatto sapere di voler essere in onda per il giorno di Natale, visto che è in programma una puntata speciale.

Mara in qualche modo vuole riuscire a condurre Domenica in nonostante il Covid

“Spero di riuscire a esserci in qualche modo”, ha fatto sapere Mara. Che la conduzione sarà da casa? L’unica soluzione al momento sarebbe questa. Non rimane che capire effettivamente cosa accadrà nei prossimi giorni. Qualcuno spera che la conduttrice possa negativizzarsi più presto possibile ma non sappiamo effettivamente da quanti giorni Mara sia positiva. Al momento non si hanno altre notizie al riguardo.