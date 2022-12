Antonino Spinalbese mai visto così, le parole che usa preoccupano

0 SHARES Condividi Tweet

Oriana Marzoli ha fatto arrabbiare Antonino Spinalbese, dopo le presente dichiarazioni su Belen. “Ora parlo io”, ecco l’avvertimento.

Oriana Marzoli è apparsa come un fiume in piena in questi giorni nei confronti di Antonino per il quale ha avuto un debole sin da subito, dopo essere entrata nella casa più spiata d’Italia. I due hanno avuto un flirt durato solo pochi giorni, ma da quel momento i due se ne sono detti di tutti i colori. Tra Oriana e Antonino c’è parecchia tensione, soprattutto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi e soprattutto nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello Vip. L’ex di Belen Rodriguez, nello specifico sembra aver smentito in diretta di aver fatto alla Marzoli delle dichiarazioni su Belen. Ma cosa sta accadendo tra i due?

Gf vip, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ai ferri corti

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono ormai ai ferri corti e su questo non c’è proprio nulla da dire. Nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip, andata in onda lo scorso lunedì 19 dicembre, sembra che Oriana abbia rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere e soprattutto andare fuori di testa lo stesso Antonino. La concorrente avrebbe fatto intendere che sotto le coperte, l’ex parrucchiere le abbia parlato di Belen. “Mi hai raccontato tantissime cose sotto le coperte dai”, avrebbe detto Oriana, lasciando Antonino completamente sotto shock.

Antonino Spinalbese una furia contro la Marzoli

“Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto“. Queste le parole di Antonino che ha praticamente smentito le parole della Marzoli. “Non mi voglio abbassare, così capisce che non sono una che parla”, ha dichiarato ancora la Marzoli che ha continuato a far intendere che Antonino stesse mentendo e che a lei di cose, su Belen e sul loro rapporto, ne ha davvero dette tante.“Le prime volte sotto le coperte mi ha fatto delle domande sulla mia ex compagna. Non ho mai detto che Belen mi ha usato”, ha chiarito dunque Antonino che ha ammesso di aver parlato di Belen, ma solo dopo aver ricevuto delle domande. Ad un certo punto, però, Antonino sarebbe andato su tutte le furie.

L’avvertimento di Antonino nei confronti di Oriana

“Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto”, ha aggiunto Spinalbese, lanciando poi un avvertimento “Fino a oggi sono stato zitto, ma da ora in poi inizio a parlare se sento delle bugie. Adesso vi faccio recitare io tutte e vincere il premio Oscar. Mi sono rotto il c***o. Ho smesso di stare in silenzio. Tu sei la prossima“. Parole abbastanza dure quelle di Antonino che ha voluto far intendere di essere a conoscenza di alcune cose che potrebbero certo nuocere alla stessa Oriana.