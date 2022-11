Antonino Spinalbese nella bufera per la parole che usa con Oriana: “Ecco cosa sei”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese sempre più distante da Oriana dopo l’uscita infelice di quest’ultima pochi giorni fa. Adesso a finire al centro della polemica è stato lui, l’ex parrucchiere.

Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della secondogenita della showgirl argentina è attualmente recluso all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi mesi, si può dire che l’ex parrucchiere è stato uno dei protagonisti assoluti del programma di Canale 5. Proprio in questi ultimi giorni, è stato sotto i riflettori per via del suo rapporto con Oriana, la sudamericana con la quale ha avuto un flirt all’interno della casa più spiata d’Italia. I due sono stati parecchio vicini in questi giorni, poi qualcosa è cambiato ed i due si sono allontanati. Nelle ultime ore poi, la situazione sembra essere precipitata ulteriormente. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sempre più distanti

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono sempre più distanti. I due gieffini si sono piaciuti sin dall’inizio e sono stati anche molto vicini, poi improvvisamente le cose hanno iniziato ad andare male. Tutto ha iniziato ad andare male quando Antonino ha manifestato una certa insofferenza per via della mancanza della figlia Luna Marì. Oriana però avrebbe risposto in un modo davvero incredibile, tanto da fare rimanere molto male Antonino e senza parole tutti coloro che poi hanno avuto modo di ascoltare le sue parole. Oriana avrebbe risposto di poterlo capire perchè a lei manca il suo cane.

Antonino e la battuta infelice di Oriana che non riesce a dimenticare

Dopo questa uscita infelice, Antonino confidandosi con qualche altro gieffino ha fatto sapere che Oriana non è di certo la donna che può stare al suo fianco ed ha annunciato la sua volontà di volersi allontanare da lei. Nelle scorse ore, però Antonino si è lasciato andare a qualche frase e battuta fuori lugoo. “Non so, non credo sia quella giusta. Lei è la Feltrinelli e a me serve la Mondadori”, avrebbe detto Antonino parlando con Luca Saltino.“Io le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me. In due settimane non abbiamo mai parlato di cose serie. Poi la prima volta che gli dico una cosa più delicata mi risponde in quella maniera“, ha aggiunto Antonino sottolineando di essere rimasto davvero basito dalle parole di Oriana

Il ben servito di Antonino con riferimento alle auto di lusso

Quest’ultima d’altro canto, sembra aver capito l’errore ed avrebbe cercato in tutti i modi di giustificarsi.Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante”. Queste le parole di Antonino che hanno fatto parecchio scalpore e per questo motivo l’ex parrucchiere è finito al centro dell’ennesima polemica.