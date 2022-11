Ballando, Gabriel Garko distrutto, sui social mostra quello che sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, Gabriel Garko in sala prove completamente distrutto. Il siparietto con la sua maestra di ballo. Cosa è accaduto?

Ballando con le stelle, si parla ancora una volta di Gabriel Garko, l’attore che è riuscito a conquistare tutti con il suo grande talento. L’attore è arrivato primo nella puntata dello scorso sabato del programma condotto da Milly Carlucci. Nonostante abbia già dimostrato tanto il suo talento, l’attore continua ad impegnarsi in sala prove ed anche in puntata le sue esibizioni sono sempre molto positive. In attesa della puntata che andrà in onda domani, sabato 26 novembre 2022, Gabriel Garko si è dimostrato piuttosto determinato a fare un buon risultato.

Ballando con le stelle, Gabriel Garko convince tutti

Gabriel Garko sembra essere determinato a vincere questo programma al quale ha preso parte, ovvero la trasmissione Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. L’attore sta dimostrando grande tenacia e tanta determinazione, soprattutto in sala prove dove si allena giorno dopo giorno insieme alla sua maestra di ballo. Proprio in attesa della puntata di domani, Gabriel è apparso parecchio determinato e impegnato a fare un buon risultato. “Giada Lini mi ha distrutto”, queste le parole dichiarate da Gabriel che intanto, dopo l’infortunio recapitato nelle scorse settimane, continuerà a ballare con il tutore.

Il siparietto simpatico tra l’attore e Giada Lini

Dopo tante ore trascorse in sala prove, i due si sono anche concessi qualche momento di serenità e leggerezza. L’attore avrebbe stuzzicato la sua maestra sfilandole un fiocco dietro la schiena. “Che stai facendo? Mi stai togliendo il vestito!”, avrebbe detto ancora la maestra di ballo all’attore, mostrando anche tutto sui social. Insomma, un video piuttosto divertente che ha fatto sorridere tutti i loro follower. Tra l’altro in quella occasione i due avevano annunciato che oggi pomeriggio avrebbero fatto una diretta su Instagram.

Il percorso di Gabriel nel programma

Poi, molto probabilmente per aver fatto tardi in sala prove, i due non hanno più fatto alcuna diretta, scusandosi con i follower e fan e rinviando il tutto a quando sarà possibile. All’interno del programma condotto da Milly Carlucci, l‘attore, uno tra i più amati di tutti i tempi, ha stretto un rapporto davvero speciale con Giada Lini, ma anche con Ema Stokholma e Angelo Madonia.